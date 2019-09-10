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Türk ve ABD askerlerinden sınırda inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

  Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlurfa’nın Akçakale ilçesinde oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi’nde görevli Türk ve ABD’li askeri yetkililer, sınır hattında incelemelerde bulundu.

Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlurfa’nın Akçakale ilçesinde oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi’nde görevli Türk ve ABD’li askeri yetkililer, sınır hattında incelemelerde bulundu.
Pazar günü Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad kentinin 25 kilometre batısındaki Ağsağa bölgesinde Türk ve ABD zırhlı araçları tarafından yapılan ortak kara devriyesinin ardından sessizliğin hakim olduğu sınır hattı, öğleden sonra yeniden hareketlendi. Türk ve ABD’li askeri yetkililerin bulunduğu 5 zırhlı araç, sınır hattına geldi. Zırhlı araçlardaki 2 ülke askeri yetkilileri Telabyad sınır hattından batı yönündeki Ayn El-Arap bölgesine doğru ilerledi. Askeri yetkililerin ardından kısa süre sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 askeri araç ta gelerek aynı bölgeye yöneldi.

Görüntü Dökümü
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-Sınır hattına gelen askeri heyet
-Sınırda inceleme yapan ABD ve Türk askerleri
-Sınır hattında görev yapan askerler
-Sınır hattına giden askeri araçlar
-Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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