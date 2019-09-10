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Türk ve ABD askerlerinden sınırda inceleme

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 15:32 | Son Güncelleme

SURİYE’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlurfa’nın Akçakale ilçesinde oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi’nde görevli Türk ve ABD’li askeri yetkililer, sınır hattında incelemelerde bulundu.

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlurfa’nın Akçakale ilçesinde oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi’nde görevli Türk ve ABD’li askeri yetkililer, sınır hattında incelemelerde bulundu.

Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad kentinin 25 kilometre batısındaki Ağsağa bölgesinde, geçen Pazar günü Türk ve ABD zırhlı araçları tarafından yapılan ortak kara devriyesinin ardından sessizliğin hakim olduğu sınır hattı, öğleden sonra yeniden hareketlendi. Türk ve ABD’li askeri yetkililerin bulunduğu 5 zırhlı araç, sınır hattına geldi. Zırhlı araçlardaki 2 ülke askeri yetkilileri Telabyad sınır hattından batı yönündeki Ayn El-Arap bölgesine doğru ilerledi. Askeri yetkililerin ardından kısa süre sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 askeri araç da gelerek aynı bölgeye yöneldi.

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