Türk ve ABD askerlerinin Münbiç'te ortak devriyesi başladı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD ordusu, Suriye'nin Münbiç kenti kırsalında ortak devriyeye başladı. Türk ve ABD askeri unsurlarının yol haritası kapsamında, Münbiç çevresinde yürütülecek ortak devriye görevi öncesi ilk grup ABD askerleri, eğitimlere katılmak için 2 Ekim'de Türkiye'ye geldi. Gaziantep'e gelen ABD askerleri, Türk askerleriyle birlikte, 5 Ekim'de güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kışlada ortak eğitime başladı. Daha sonra Kahramanmaraş'ta, ortak atış faaliyetiyle ortak eğitimin tamamlanması sonucu Türk ve ABD askerleri, 22 Ekim'de Gaziantep'ten ayrıldı. Yaklaşık 2 hafta süren eğitimin ardından Suriye'ye geçen iki ülkenin askeri unsurları, bugün saat 15.53'te, Münbiç kırsalında zırhlı araçlarla ortak devriyeye başladı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, bağımsız ve koordineli olarak gerçekleştirdiği devriyenin 68'incisini dün gerçekleştirmişti.
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