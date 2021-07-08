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Türk ve ABD Jetleri Ortak NATO Görevinde

08.07.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk ve Amerika Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları ortak NATO devriye görevi gerçekleştiriyor. Uçuşlar İzlanda ve Polonya semalarında yapılıyor

Türk ve ABD Jetleri Ortak NATO Görevinde

Türk ve Amerika Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları ortak NATO devriye görevi gerçekleştiriyor. NATO Sözcüsü Oana Lungescu yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının İzlanda ve Polonya üzerinde devriye görevi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Lungescu “Müttefiklerimiz ABD ve Türkiye’ye NATO’nun hava denetimi katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Denetimler gökyüzünün günün her saati daha güvenli olmasını sağlıyor. Bu müttefiklerin görev anındaki işbirliğini ortaya koyarken NATO’nun kapasitesini ve tüm müttefikleri korumasını gösteriyor” dedi.

Göreve ABD Hava Kuvvetleri’nden 4 adet F-15 uçağı ve Türk Hava Kuvvetleri’nden 4 adet F-16 uçağı katıldı. Türk jetleri Salı günü Polonya üzerinde uçuşlar yaparken Amerikan jetleri dün İzlanda semalarında uçtu. Görev kapsamında Türk savaş uçakları ve 80 kişilik askeri personel Eylül ayının ortasına kadar Polonya’da kalacaklar.

NATO açıklamasında ayrıca müttefik kuvvetlere ait savaş uçaklarının 24 saat boyunca Avrupa semalarında görev ve izleme yaptıkları hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca geçen yıl bu görevler sırasında 400’den fazla hava sahası ihlalinin engellendiği bu ihlallerin büyük kısmının Rusya tarafından yapıldığı ifade edildi.

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