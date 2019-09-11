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Türk ve ABD’li komutanlar Suriye sınırında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:51 | Son Güncelleme

Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge oluşturulması için yürütülen çalışmalar kapsamında Türk ve ABD’li komutanlar Suriye sınırına geldi.Özel bir uçakla Şanlıurfa Havalimanı’na gelen Türk ve ABD’li askeri yetkililer, buradan ise sivil araçlarla Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine doğru hareket etmişti.

Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge oluşturulması için yürütülen çalışmalar kapsamında Türk ve ABD’li komutanlar Suriye sınırına geldi.
Özel bir uçakla Şanlıurfa Havalimanı’na gelen Türk ve ABD’li askeri yetkililer, buradan ise sivil araçlarla Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine doğru hareket etmişti. Akçakale ilçesine ulaşan komutanlar, 3. Hudut Alay Komutanlığındaki Müşterek Harekat Merkezi’ne geçti. Komutanların, sınır hattında ve müşterek devriye yapılan bölgelerde inceleme yapması bekleniyor

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