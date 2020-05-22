Türk ve ABD’li Yetkililer Libya’daki Gelişmeleri Konuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefonda görüştüğü açıklandı. Bilgilendirmeye göre; görüşmede ikili ilişkiler, Corona virüsü ile mücadele, NATO dayanışması, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındığı kaydedildi.

Kalın - O'Brien görüşmesinde Libya ve Suriye'deki başlıklara neler konuşulduğuna ilişkin ise kısaca bilgi paylaşıldı. Bilgilendirmede, "Libya’da BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek verilmesi ve (General Halife) Hafter’in hukuk dışı eylem ve saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edildi. Suriye krizine çözüm bulunması ve terörün her türüne karşı mücadele için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı" denildi.

Bu arada görüşmede, ABD ile Türkiye'nin üye olduğu NATO çerçevesinde dayanışmanın öneminin de vurgulandığı kaydedildi.

Türkiye, Hafter'i "darbeci" olmakla suçluyor

Türkiye, Libya Ulusal Ordusu'yla Trablus Hükümeti'ne karşı savaşan General Halife Hafter'in "darbeci" olduğu görüşüyle desteklenmemesi gerektiğini savunuyor. Türkiye, Libya’da Fayaz Al Sarraj’ın liderliğindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor.