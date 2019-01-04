Türk ve ABD'li yetkililerin FETÖ toplantısı

Heyet önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç tarafından bir süre ağırlandı. Adalet Bakanlığından bazı görevlilerin de hazır bulunduğu görüşme sırasında konuk heyete FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin bazı bilgiler verildi.

Hazırlıkların ardından Washington Savcısı, New York Doğu Bölge Savcısı, ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi, FBI temsilcisi ve bilişim uzmanından oluşan heyet Ankara'ya geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Hukuk Ataşesi ve yardımcısının da eşlik ettiği heyet, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında çalışma yaptı.

Edinilen bilgiye göre, ABD'li yetkililer yaklaşık 1,5 ay önce Türk yetkililere, FETÖ'ye ilişkin soruşturmaları kapsamında bazı kişileri dinlemek istediklerini iletti.

ABD'li heyetin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin dünkü temasları sırasında örgütün "sivil imam"larından Kemal Batmaz'ın yanı sıra, darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ın "bilgi sahibi" olarak dinlendiği öğrenildi.

Ardından heyetler, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonuna geçti.

Burada, darbe girişiminden sonra itirafçı olan ve halen İzmir'de bulunan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, video konferans sistemiyle duruşma salonuna bağlandı. Bıyık ve Yıldız'ın ardından, 11 Temmuz 2016'da Adil Öksüz ile ABD'ye gittiği, iki gün sonra Türkiye'ye döndüğü ve 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen FETÖ'nün "sivil imam"larından Kemal Batmaz jandarma tarafından salona getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan, FETÖ ve darbe girişimi konusunda Batmaz, Bıyık ve Yıldız'a "bilgi sahibi" sıfatıyla bazı sorular yöneltti.

- Talep ABD tarafından geldi

ABD'li heyetin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yetkililerle görüşmesine ilişkin talep ABD tarafından geldi.

ABD tarafı, Türkiye'nin gönderdiği dosyalar üzerinden dinlemek için seçtikleri 3 ismi Türk tarafına bildirdi, ABD tarafı bilgisine başvurulacak kişileri kendileri belirledi.