Türk ve ABD'li yetkililerin FETÖ toplantısı

Genel Müdürlük çevresinde heyetin gelişi nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken, basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmedi. Saat 14.00'te başlayan ve yaklaşık iki saat süren görüşmede, Türk makamlarının, ABD heyetiyle FETÖ'nün "sivil imam"larından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'in 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde oldukları ve telefon görüşmelerine ilişkin tespitleri paylaştıkları öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen yerleşkesindeki görüşme, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Görüşmeye, TEM'in yanı sıra Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele, İstihbarat, İnterpol ve Dışilişkiler daire başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) üst düzey yetkililer de katıldı.

Türk ve ABD'li yetkililerin katıldığı FETÖ toplantısında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "sivil imam"larından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'in 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde oldukları ve telefon görüşmelerine ilişkin tespitler paylaşıldı.

Görüşmede ayrıca, MASAK yetkilisi tarafından örgütün finans hareketlerine dair veriler de ele alındı.

- Pensilvanya bağlantısı

Çiçek'e ait cep telefonundaki GSM hattının ilk kez 7 Mart 2016'da aktive edildiği, iPhone A1688 model cep telefonunun bu anda kaydettiği lokasyonun ise örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de barındığı Pensilvanya'daki çiftlik evi olduğu tespit edilmişti.

Çiçek'in darbe girişimi sırasında FaceTime uygulamasıyla Pensilvanya'da bulunan ve telefon rehberinde "Eczacı Abdi" olan Abdullah Bayram ile 3 dakika 51 saniye görüştüğü ve Viber üzerinden de "Hkn Ada Avukat" olarak kayıtlı Hakan Serbest ile mesajlaştığı da belirlenmişti.

