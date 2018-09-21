Türk ve Alman Bakanlardan Berlin'de Ekonomi Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27-29 Eylül'de yapacağı Almanya ziyaretinden tam bir hafta önce Türk hükümetinden üç bakan Berlin’de muadilleriyle buluştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın daha önce duyurulan ziyaretine sürpriz bir şekilde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Üç bakanı, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ağırladı. Beş bakan düzenlenen zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Berat Albayrak, iki ülke arasında ortak bakış ve stratejik bakış açısıyla yeni bir dönemin başladığını düşündüğünü belirtti. "Bugün ortak ve mutabık kaldığımız alanları daha da ileri ve geleceğe pozitif taşımak için verimli bir toplantı gerçekleştirdik" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ilişkilerin ilerlemesini iki tarafın da arzuladığını vurguladı.
Türkiye’nin Almanya’yla ilişkilere çok önem verdiğini, bir çok konuya da aynı bakış açısından yaklaştığını savunan Albayrak, iki ülke arasında son yıllarda yaşanan gerilimli dönemin geride kaldığını ifade ederek, tarafların "duygusal değil rasyonel" hareket etmesi gerektiğini belirtti.
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Alman hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine büyük önem verdiğini belirterek, özellikle Merkel ve Erdoğan arasında yapılacak toplantıların ilişkilerin daha da güçlenmesine neden olacağına inandığını söyledi.
Bugünkü buluşmada Türkiye’ye ekonomik yardım konusunun ele alınmadığını belirten bakan, böyle bir talebin gelmediğini de kaydetti. "Türkiye içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları ve sorunları kendi gücüyle aşabilecek kapasitededir" diyen Scholz, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin yoğunlaştırılmasınının Merkel-Erdoğan zirvesinin gündemini belirleyeceğini ifade etti.
Bu arada Alman medyasında yapılan yorumlarda, Berat Albayrak’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası halefi şeklinde tanımlanması dikkat çekti. İlgili yazı ve yorumlarda, Erdoğan’ın 2023’e kadar başkanlık koltuğunda oturmayı hedeflediği, ardından yerini damadı da olan Berat Albayrak’a devredebileceği öne sürüldü.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde iki gelişme Alman basınında değişik yorumlara neden oldu. Hamburg Alevi Kültür Merkezi'nin eski başkanı Alman vatandaşı Nurali Demir’in sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınması ve akşam saatlerine doğru serbest bırakılması tepkileri beraberinde getirirken, yapılan yorumlarda bu gibi tutumların ziyarete olumsuz yansımaları olabileceği öne sürüldü.
Bir diğer haber ise Diyanet’in Almanya kolu DİTİB'le bağlantı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Çeşitli gazetelerde, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ni (DİTİB) aşırı örgütler gibi takibe almayı incelediği iddia edildi. 960 cami derneğiyle ülkedeki en büyük İslami kuruluş olan DİTİB’e takip onaylanırsa, camilere gidenler izlenecek, istihbarat takibi için cemaatlara ajanlar sokulacak. Eyalet istihbarat teşkilatları, DİTİB’le ilgili ellerindeki bilgi ve belgeleri paylaşacak.
Devlet makamları ile Müslümanlar arasında en önemli iletişim platformu olan Almanya İslam Konferansı üyesi olan DİTİB, takibe alınması halinde İslam Konferansı üyeliğinden de çıkarılacak.
Daha önce "FETÖ" yanlılarının isimlerini Ankara’ya bildirmekle suçlanan DİTİB’le ilgili kararın Kasım ayında Eyalet Temsilciler Meclisi başkanları tarafından alınacağı duyurulurken, konuyla ilgili haberin Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin bir hafta öncesine rastlaması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanının, Berlin’deki resmi temaslarının ardından gelecek Cumartesi Köln’de inşaatı geçen yıl tamamlanan, ancak resmi açılışı yapılmayan DİTİB merkez camisinin açılışını yapacağı öğrenilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in daveti üzerine 28-29 Eylül'de Berlin'de resmi temaslarda bulunacak.
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