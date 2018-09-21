Türk ve Alman Bakanlardan Berlin'de Ekonomi Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27-29 Eylül'de yapacağı Almanya ziyaretinden tam bir hafta önce Türk hükümetinden üç bakan Berlin’de muadilleriyle buluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın daha önce duyurulan ziyaretine sürpriz bir şekilde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Üç bakanı, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ağırladı. Beş bakan düzenlenen zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Berat Albayrak, iki ülke arasında ortak bakış ve stratejik bakış açısıyla yeni bir dönemin başladığını düşündüğünü belirtti. "Bugün ortak ve mutabık kaldığımız alanları daha da ileri ve geleceğe pozitif taşımak için verimli bir toplantı gerçekleştirdik" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ilişkilerin ilerlemesini iki tarafın da arzuladığını vurguladı.

Türkiye’nin Almanya’yla ilişkilere çok önem verdiğini, bir çok konuya da aynı bakış açısından yaklaştığını savunan Albayrak, iki ülke arasında son yıllarda yaşanan gerilimli dönemin geride kaldığını ifade ederek, tarafların "duygusal değil rasyonel" hareket etmesi gerektiğini belirtti.