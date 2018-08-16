Türk ve Alman maliye bakanları buluşacak

Bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde 21 Eylül'de Berlin'de buluşmak konusunda mutabakata vardı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre iki bakan görüşmede ABD'nin yaptırım kararlarını ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımları değerlendirdi. Albayrak ve Scholz'un Türkiye ile Almanya arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek adımların atılması ve karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine vardığı belirtildi.

Görüşmede Scholz'un, güçlü Türk ekonomisinin Almanya ve AB için önemine vurgu yaptığı belirtildi. Albayrak'ın da ABD ile yaşanan krizde Almanya'dan gelen destek açıklamaları nedeniyle Alman bakana teşekkür ettiği bildirildi.

Albayrak ve Scholz, iki ülke bakanlık heyetlerinin en kısa süre içinde karşılıklı çalışmalara başlamasının ardından 21 Eylül'de Berlin'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

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