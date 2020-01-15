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  4. Türk ve Alman milletvekilleri Berlin'de bir araya geldi

Türk ve Alman milletvekilleri Berlin'de bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 01:24 | Son Güncelleme

Türk ve Alman milletvekilleri Berlin'de bir araya geldi

BERLİN (AA) - Alman Mercator Vakfı ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) her iki ülkenin milletvekillerini bir araya getirdi.

Yeşiller Partisi'nden geçen yasama döneminde Alman Federal Meclisi Türk-Alman Parlamenterler Dostluk Grubu Başkan Vekili olan Özcan Mutlu’nun fikir babası olduğu projeyle son yıllarda parlamenterler arasında kesilen diyalogun yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Alman Federal Meclisi Türk-Alman Parlamenterler Dostluk Grubu Başkanlığına terör örgütü PKK'ya sempatisiyle tanınan açıklamalarıyla tanınan Sol Partili Sevim Dağdelen'in getirilmesinin ardından tamamen duran diyaloğun şimdi farklı bir formatta sürdürülmesi bekleniyor.

Heyette TBMM heyetinden AK Parti İstanbul Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç ve Zafer Sırakaya ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sercan, İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve CHP İstanbul Milletvekillleri Ahmet Ünal Çeviköz, Oğuz Kaan Salıcı ve Saliha Sera Kadıgil Sütlü bulunuyor.

TBMM heyeti Alman milletvekilleriyle beraber ilk olarak Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın verdiği yemekte bir araya geldi.

Milletvekilleri daha sonra Alman Sanayiciler Birliği’ni (BDI) ziyaret ederek, BDI Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Joachim Lang ile temaslarda bulundu.

Milletveklleri son olarak Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ve Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz ile Türk Alman ilişkileri üzerine bir süre görüştü.

Alman heyetindeki milletvekilleri ise Alexander Hoffmann, Dietmar Nietan, Andreas Nick, Nils Schmid, Oliver Wittke, Uli Grötsch'den oluşuyor.

Türk milletvekilleri ziyaretin üçüncü ve son gününde Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth ile görüşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya TBMM heyeti

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