Türk ve Alman milletvekilleri Berlin'de bir araya geldi

BERLİN (AA) - Alman Mercator Vakfı ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) her iki ülkenin milletvekillerini bir araya getirdi.

Yeşiller Partisi'nden geçen yasama döneminde Alman Federal Meclisi Türk-Alman Parlamenterler Dostluk Grubu Başkan Vekili olan Özcan Mutlu’nun fikir babası olduğu projeyle son yıllarda parlamenterler arasında kesilen diyalogun yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Alman Federal Meclisi Türk-Alman Parlamenterler Dostluk Grubu Başkanlığına terör örgütü PKK'ya sempatisiyle tanınan açıklamalarıyla tanınan Sol Partili Sevim Dağdelen'in getirilmesinin ardından tamamen duran diyaloğun şimdi farklı bir formatta sürdürülmesi bekleniyor.

Heyette TBMM heyetinden AK Parti İstanbul Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç ve Zafer Sırakaya ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sercan, İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve CHP İstanbul Milletvekillleri Ahmet Ünal Çeviköz, Oğuz Kaan Salıcı ve Saliha Sera Kadıgil Sütlü bulunuyor.