HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon

Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 20:58 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın Türkiye ve Almanya'da ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırcılık yapan uluslararası bir suç örgütü çökertildi.

Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon

Türk Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Alman polisi, İstanbul'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Almanya'daki yaşlı Alman vatandaşlarını dolandıran şebekeye yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak başlatıldı.

Alman polisinin Türkiye'ye gönderdiği Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) raporunda, bir süre Almanya'da yaşamış olan ve Almancayı iyi bildiği belirtilen F.Ö. liderliğinde kurulan şebekenin İstanbul'da yasadışı olarak bir çağrı merkezi kurduğu ve Almanya'daki yaşlıları arayarak dolandırdığı ifade edildi. Şebekenin, telefonla aradığı Almanlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıttığı ve yaklaşık 3 milyon euro dolandırdığı öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, şebekenin Alman uyruklu üyelerinin dolandırıcılık yaparak elde ettiği paraları kara ve hava yollarıyla Türkiye'ye getirdiği de tespit edildi.

Almanya Federal Polis Teşkilatı ile birlikte yürütülen soruşturmanın ardından bu sabah Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Türkiye'de İstanbul, Antalya ve Muğla'da 36 şüpheli, Almanya'da ise 40 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde başlatılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'de gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 31 kişinin Türk vatandaşı, beş kişinin Alman uyruklu olduğu öğrenildi. Almanya'da yakalanmaları için operasyon başlatılan 40 şüphelinin ise 21'i Alman, 15'i Türk, biri Arnavutluk, ikisi Brezilya ve biri Polonya vatandaşı. Dolandırıcılık şebekesinin Antalya ve İstanbul'da kurduğu çağrı merkezleri ise polis tarafından görüntülendi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'deki operasyonlarda yüklü miktarda euro, tabanca, çok sayıda bilgisayar ve sim karta el kondu.

Uyuşturucu serası ele geçirildi

Almanya'daki operasyonu Alman Kriminal Polisi BKA, Koblenz ve Osnabrück Polis Teşkilatı yürütüyor. Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın yaptığı baskınlarda bir evde uyuşturucu serası olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki aramalarda lüks marka saatler, lüks otomobil anahtarları ve yüksek miktarda euro bulundu.

DHA,AFP/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa... Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa...
Tatil haberleri art arda geldiTatil haberleri art arda geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD, Esad güçlerini vurdu!

ABD, Esad güçlerini vurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

Ankara'daki kritik zirveden ilk mesaj: Kabul edilemez

Ankara'daki kritik zirveden ilk mesaj: Kabul edilemez

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

TSK, Halep'te rejimi vurdu!

TSK, Halep'te rejimi vurdu!

150 kiloluk camgöz cinsi köpek balığı ilgi odağı oldu

Marmara'da yakalandı! Tam 150 kilo

Eğitime kar engeli! 13 Şubat 2020'de okulların tatil olduğu iller

Tatil haberleri art arda geldi

Gökçeada’da 4 yeni sucul salyangoz türü tespit edildi

Gökçeada’da 4 yeni tür tespit edildi

Son dakika: Bitlis HDP İl Başkanı gözaltına alındı

PKK operasyonu: İl Başkanı gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.