Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon

Türk Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Alman polisi, İstanbul'da kurdukları çağrı merkezi üzerinden kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Almanya'daki yaşlı Alman vatandaşlarını dolandıran şebekeye yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak başlatıldı.

Alman polisinin Türkiye'ye gönderdiği Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) raporunda, bir süre Almanya'da yaşamış olan ve Almancayı iyi bildiği belirtilen F.Ö. liderliğinde kurulan şebekenin İstanbul'da yasadışı olarak bir çağrı merkezi kurduğu ve Almanya'daki yaşlıları arayarak dolandırdığı ifade edildi. Şebekenin, telefonla aradığı Almanlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıttığı ve yaklaşık 3 milyon euro dolandırdığı öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, şebekenin Alman uyruklu üyelerinin dolandırıcılık yaparak elde ettiği paraları kara ve hava yollarıyla Türkiye'ye getirdiği de tespit edildi.