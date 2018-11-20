Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci hakim karşısında

Ağabeyi Adil Demirci’nin yargılandığı davanın görülmesine 20 Kasım’da İstanbul’da başlanıyor. Ailesi ve arkadaşları, Demirci’nin aylar sonra hakim karşısına çıkacak olmasını eleştiriyor. Kardeşi Tamer Demirci ağabeyinin Nisan ayında ağır hasta olan annesine moral bulması amacıyla İstanbul’a giderken eşlik ettiğini ve Türkiye’ye giriş yaparken her hangi bir sorunla karşılaşmadığını anlatıyor: "Akrabalarını görmek isteyen anneme eşlik etti ağabeyim. Almanya’ya dönmelerine yakın bir tarihte, 14 Nisan'da dayımın evine düzenlenen polis baskınıyla önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı."

Türk ve Alman vatandaşı Kölnlü 33 yaşındaki sosyal hizmetler uzmanı ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Adil Demirci'nin kardeşi Tamer Demirci duygularını böyle anlatıyor.

Demirci hakkında, "örgüt üyeliği ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor."Yedi aydır ailecek çok zor bir süreç geçirdik. Ağabeyimin hakim karşısına çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz."

Demirci Nisan ayından beri Silivri Cezaevi’nde üç kişilik bir hücrede kalıyor. 20 Kasım’da görülmeye başlanacak davada Adil Demirci’nin de aralarında bulunduğu 12’si tutuklu toplam 23 sanık yargılanıyor. Sanıklar arasında Demirci’nin yanı sıra Etkin Haber Ajansı’nda çalışan başka gazeteciler de bulunuyor.

Suçlama ne?

İddianamede Adil Demirci’nin 2013- 2015 yıllarında aralarında Kobane’de IŞİD’e karşı YPG saflarında çatışırken ölenlerin de aralarında bulunduğu üç kişinin cenaze ya da anma törenlerine katıldığı belirtilerek, "örgüt üyesi olmak" örgüt propagandası yapmak" suçlamaları yöneltiliyor. Demirci için istenen hapis cezası 15-22,5 buçuk yıl.

Demirci’nin avukatı Keleş Öztürk müvekkilinin sağlığı ve moralinin gayet iyi olduğunu söylüyor. Ancak yine ekliyor: "Hapishanede olan ve aylardır sadece iki kişiyi gören bir kişinin ruh hali ne kadar iyi olursa o kadar iyi."

Demirci’nin hakkında daha önce verilmiş bir tutuklama kararı bulunmadığını söyleyen Öztürk, "Öyle olsaydı, Adil Demirci Nisan ayında annesi ile birlikte İstanbul'a indiğinde,yani Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınırdı. Ama İstanbul’a indiklerinde polis tarafından gözaltına alınmadı. Almanya'ya dönmesine kısa bir süre kala akrabalarının kaldığı eve düzenlenen polis baskın ile gözaltına alındı" diye konuşuyor.