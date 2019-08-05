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Türk ve Amerikalı Askeri Yetkililer Ankara'da Suriye'yi Görüşüyor

05.08.2019 17:02 | Son Güncelleme

Türk ve Amerikalı askeri yetkililer arasında, Ankara'da bugün düzenlenmesi planlanan görüşmelerin başladığı, Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamayla aktarıldı. Görüşmelerde, Ankara'nın YPG'yle ilgili endişeleri ve Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunun ele alınacağı belirtiliyor

Türk ve Amerikalı Askeri Yetkililer Ankara'da Suriye'yi Görüşüyor

Savunma Bakanlığı, Türk ve Amerikalı askeri yetklilerin Ankara’da görüşmekte olduğunu bildirdi.

Heyetler arasındaki görüşmelerde Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturulması ve Ankara’nın bölgedeki YPG’ye yönelik endişeleri olduğu belirtiliyor.

Türkiye, Amerika’yla koordineli bir şekilde Fırat’ın doğusunda 19-25 mil derinliğinde bir alanı kontrol etmek istiyor. Ankara, bölgede Suriyeli Kürt güçlerin bulunmasını da istemiyor.

Türkiye, YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak nitelerken, Amerika ise IŞİD’le mücadele konusunda YPG’yi ortak olarak görüyor. Zira, Amerikan askerleri Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürt güçlerle birlikte konuşlanmış durumda.

Son haftalarda konuyla ilgili yürütülen müzakerelerden bir sonuç çıkmamasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü yaptığı bir açıklamada “Fırat’ın doğusuna gireceğiz” ifadesini kullanmıştı.

Çoğunluğunu Kürt güçlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ise, Pazartesi günü bir açıklama yayınlayarak, Suriye Demokratik Güçleri’nin Suriye’nin etnik ve kültürel çeşitliliğini koruyan bir güç olduğunu belirtti.

Mesajda ayrıca, Ankara’nın ‘halkı yanıltma’ ve Amerika ve diğer grupları ‘Türkiye’nin işlediği insanlık suçlarına dahil etme’ çabasında olduğu ifadeleri de yer aldı.

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