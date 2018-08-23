WASHINGTON (AA) - ABD'de düzenlenen panele katılan Türk ve Amerikalı uzmanlar, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve ekonomik yaptırımlarla tırmanan gerginliğin bir an önce sona ermesi gerektiğinin altını çizdi. ABD'nin başkenti Washington'da faaliyet gösteren Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi (BAU) ve düşünce kuruluşu Küresel Politikalar Enstitüsü (GPI) tarafından düzenlenen panele ABD Ticaret Odası Orta Doğu ve Türkiye’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Khush Choksy, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Selman Kurt ve Amerikan-Türk Konseyi Başkanı Howard Beasey konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise BAU Uluslararası Üniversitesi Rektörü Sinem Vatanartıran yaptı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da katıldığı “ABD-Türkiye İlişkilerinde Sorunlar ve Fırsatlar” başlıklı panelde konuşan uzmanlar, son dönemde ABD Başkanı Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in açıklamaları ile tırmanan gerginliğin bir an önce sona ermesi gerektiği konusunda birleşti.

- "Yaptırımlar ABD'ye zarar verir" İlk sözü alan ABD Ticaret Odasından Choksy, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere vurgu yaparak, Türkiye’de Amerikan sermayesiyle kurulan yaklaşık bin 800 şirket olduğuna dikkati çekti. Choksy, Trump tarafından empoze edilen ekonomik yaptırımları da yorumladı ve bu tip ekonomik yaptırımların uzun vadede ülkelerin kendi ekonomik çıkarlarına zarar verdiğini söyledi. ABD Ticaret Odası olarak yaptırımların karşısında olduklarını yineleyen Choksy, küresel müttefikleri uzaklaştıracak politikaların ABD ulusal çıkarları için olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi. “Siyasi sorunlar ekonomik boyuta taşındığında bambaşka siyasi sorunlara yol açabiliyor.” diye konuşan Choksy, ABD’nin uluslararası alanda yalnızlaşmaması için diyalogdan ödün verilmemesini tavsiye etti.

\ - Yapıcı diyaloga vurgu Washington Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Kurt da konuşmasında, ABD ve Türkiye arasındaki ticaretin ABD lehine bir dengede olduğunu hatırlatarak, “Serbest piyasa ekonomisinin merkezi konumundaki ABD’nin Türkiye gibi önemli bir müttefike yaptırım uygulaması ticari ilişkilerde yıkıcı etkiler yapabilir.” uyarısında bulundu.