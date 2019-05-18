Azerbaycan’daki Türk ve Azerbaycanlı öğrenciler, iftarda bir araya geldi.

Türkiye Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi tarafından düzenlenen iftara Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman, Türk kurum, kuruluşlarının temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda Türk ve Azerbaycanlı öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, ”İlk defa böyle öğrencilerimizle bir aradayız. Ramazanlar bizleri bir araya getiren, birlikte olmamızı sağlayan, ruhlarımızın huzur bulduğu 11 ayın sultanı. Bu Ramazan dolayısıyla sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

Türkiye Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman, ”Bugün bizler gönüllerimizi aynı sofrada buluşturuyoruz. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki sevgi, aşk, muhabbet asla bitmeyecektir” dedi.

İftardan sonra öğrencilere hediye paketleri dağıtıldı ve öğrenciler Büyükelçisi Erkan Özoral’la sohbet etti.

