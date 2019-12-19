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Türk ve Azerbaycanlı turizmciler Bakü'de buluştu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 19.12.2019 17:29 | Son Güncelleme

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz: - "Turist sayısında bir milyonu geçmemiz lazım. Tek taraflı değil, çift taraflı düşünmemiz lazım. Türkiye'den de Azerbaycan'a gelişi artırmamız lazım" - TÜROB Başkanı Müberra Eresin: - "Azerbaycan'dan çok fazla turist bekliyoruz. Burada kiminle konuşursam hepsi İstanbul'u çok seviyor ve gelmek istiyor"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycanlı turizmciler bir araya gelerek yüz yüze görüşmeler yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Otelciler Birliğinin (TÜROB) Bakü'de bir otelde organize ettiği etkinliğe Azerbaycanlı turizmciler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'den 37 otelin temsilcisi yaklaşık 100 turizmcinin yer aldığı etkinlikte Azerbaycanlı turizmcilere tanıtım yapıldı.

Etkinliğe katılan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha fazla Azerbaycanlıyı İstanbul'da ağırlamak istediklerini söyledi.

Yıllık yaklaşık 205 bin Azerbaycan vatandaşının İstanbul'u ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, "Azerbaycan'da İstanbul'u daha yakından tanıtmak, Azerbaycanlı turizmcilerle görüşmek için buradayız. Turist sayısında bir milyonu geçmemiz lazım. Tek taraflı değil, çift taraflı düşünmemiz lazım. Türkiye'den de Azerbaycan'a gelişi artırmamız lazım. Bu ziyaretleri sadece turizm faaliyeti olarak görmüyoruz. Aynı zamanda kardeşlerin daha yakından kaynaşmasının temel aracı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi de etkinlikle seyahat acenteleri ve oteller arasında doğrudan görüşmelerin sağlanmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelişlerin arttığına dikkati çeken Çiftçi, turist sayısının daha da artması için Bakü'de Türkiye'nin otel ve şehirlerini tanıttıklarını kaydetti.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin de iki kardeş ülke arasındaki turizm hareketini hızlandırmak istediklerini belirtti.

Azerbaycanlı turizmcilerin ilgisinin iki ülke arasındaki turizm iş birliğini daha da geliştirmenin mümkün olacağını gösterdiğini söyleyen Eresin, "Azerbaycan'dan çok fazla turist bekliyoruz. Burada kiminle konuşursam hepsi İstanbul'u çok seviyor ve gelmek istiyor." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Coşkun Yılmaz turizm Türkiye Otelciler Birliği

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