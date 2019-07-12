Türk ve Bosnalı öğrenciler tecrübelerini paylaşıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda gerçekleştirilen 2019 Tecrübe Paylaşım Programı'nın Bosna Hersek ayağı tarım projelerinin anlatımı ve Osmanlı mezarlığı ziyaretiyle başladı.

TİKA koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa katılan 14 öğrenci, başkent Saraybosna'daki Ziraat ve Gıda Fakültesinde Bosna Hersekli akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelerek tarım projeleri hakkında bilgi aldı.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki öğrencilerin TİKA'nın Bosna Hersek'te yürüttüğü projeleri yakından tanıma fırsatı bulacağını belirterek, "Türk öğrenciler alan tecrübelerini Bosna Hersek'te paylaşacak. Bu bağlamda, Tecrübe Paylaşımı çok yerinde bir program." dedi.

Program kapsamında öğrencilerin Bosna Hersek'te devam eden restorasyon projelerini de yakından inceleme imkanına sahip olacağına işaret eden Alımcı, öğrencilerin önümüzdeki dönemlerde bir araya gelerek proje alışverişi yapacaklarını söyledi.