HABER

"Türk ve Çin halkının kalbi arasındaki mesafe uzak değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 22:13 | Son Güncelleme

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: - "Türkiye ve Çin birbirine çok uzak iki ülke. Ama iki ülke halkının kalbi arasındaki mesafe o kadar uzak değil. Birbirimize yakınız, birbirimize benziyoruz. Doğu medeniyetine daha yakınız. Bence daha çok yakınlaşmalıyız daha sıkı iş birlikleri kurmalıyız"

İSTANBUL (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Türkiye ve Çin birbirine çok uzak iki ülke. Ama iki ülke halkının kalbi arasındaki mesafe o kadar uzak değil. Birbirimize yakınız, birbirimize benziyoruz. Doğu medeniyetine daha yakınız. Bence daha çok yakınlaşmalıyız daha sıkı iş birlikleri kurmalıyız." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla hazırlanan "Çin Kültür Günü" etkinliği Yapı Kredi Bomontiada'da gerçekleştirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, etkinlikte yaptığı konuşmada, bir ülkeyi ve halkını anlamanın, tanımanın yolunun ancak o ülkenin kültürü hakkında bilgi sahibi olmakla gerçekleştiğini söyledi.

Çin kültürünü, Türk halkına tanıtmak, anlatmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini vurgulayan Cui Wei, "Çin kültürünü Türk milletine tanıtmak için bugünkü etkinlikte yemek, eğitim, spor, el sanatları, geleneksel Çin tıbbı gibi alanlarda küçük pencereler açtık. Bu küçük etkinlikle Türk milletine Çin kültürü tanıtabilirsek bu bizim için bir başarıdır. 10 bin kilometre uzak bir mesafedeki Çin'e karşı bir ilgi oluşturabilirsek çok memnun olacağız." diye konuştu.

Bir hafta sonra Çin'in kuruluşunun 70. yılının kutlanacağını, bu kutlama öncesinde böyle bir etkinliği düzenlemenin kendileri için son derece önemli olduğuna vurgu yapan Cui Wei, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Çin birbirine çok uzak iki ülke. Ama iki ülke halkının kalbi arasındaki mesafe o kadar uzak değil. Birbirimize yakınız, birbirimize benziyoruz. Doğu medeniyetine daha yakınız. Bence daha çok yakınlaşmalıyız daha sıkı işbirlikleri kurmalıyız. Özellikle bugünkü karışık dünyada birbirimize daha çok ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok kısa bir zaman dilimleri içinde gerek Çin ziyareti sırasında gerek uluslararası toplantılarda Çin ile yaptığı ikili görüşmelerde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek istediğini her defasında açıkladı. İki ülke cumhurbaşkanlarının talimatıyla her iki ülkenin bürokrasi ve devlet organları tam gücüyle iş birliğini geliştirmek için çaba gösteriyor."

Bir diplomat olarak iki ülke arasındaki tarihi dostluğun devamı için çalıştıklarını kaydeden Cui Wei, "Türk halkı ile Çin halkı arasındaki ilişkileri bu tür etkinliklerle daha da güçlendirmek istiyoruz ve bunun için çaba gösteriyoruz." dedi.

- "Başkonsolosun yaptığı çalışmalardan destekliyoruz"

İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya ise Çin Başkonsolosluğuna böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Çin'in geçmişten günümüze katetmiş olduğu mesafeyi gördükçe hakikatten çok mutlu oluyoruz. İki ülke arasındaki ekonomik, siyasi iş birliği çok büyük bir hız kazandı. İki ülke arasındaki bu dostluğun daha iyi pekiştirilmesi, daha ileri bir noktaya taşınması için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya hazırız. Başkonsolosun burada yaptığı çalışmalardan da son derece memnunuz. Kendilerini destekliyoruz."

- Çin'in 70 yılı fotoğraf sergisi

"Çin Kültür Günü" etkinliği programında fotoğraf sergisi, kaligrafi atölyesi, geleneksel maske atölyesi, Çin dili tanıtımı, Çin tıbbı tanıtımı, Kungfu gösterisi, müzik dinletisi ve film gösterisi gibi etkinlikler yer aldı. Katılımcılara ayrıca Çin lezzetleri tanıtımı da yapıldı.

Çin'in 70 yıl içinde katettiği siyasi, ekonomik ve kültürel başarıları anlatan fotoğraf sergisi konuklar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinliğe Doğuş Yayın Grubu CEO'su Nafiz Karadere'nin yanı sıra belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PARTNER Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi
İstanbul'da çakarlı araç denetimiİstanbul'da çakarlı araç denetimi
İstanbul'da çakarlı araç denetimiİstanbul'da çakarlı araç denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Çin Kültür Günü" etkinliği Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei Türkiye-Çin ilişkileri

En Çok Okunan Haberler

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu!

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

SON DAKİKA! İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.