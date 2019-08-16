HABER

Türk ve Çinli çiftin çocuklarına Nusaybin'de sünnet

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

ÇİN'in Ningbo kentinde yaşayan Türk vatandaşı Seyfettin Akkuş (37) ile Çinli Dan XI (34) çiftinin oğulları Tingxuan (8) ve Jingkun (6) için Mardin'in Nusaybin ilçesinde sünnet töreni düzenlendi.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - ÇİN'in Ningbo kentinde yaşayan Türk vatandaşı Seyfettin Akkuş (37) ile Çinli Dan XI (34) çiftinin oğulları Tingxuan (8) ve Jingkun (6) için Mardin'in Nusaybin ilçesinde sünnet töreni düzenlendi. Nusaybinli iş insanı Seyfettin Akkuş ile 11 yıl önce Çin'in Ningbo kentinde tanışıp, evlendiği Dan XI'nın Tingxuan ve Jingkun adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Çin'de yaşayan çift, yaz tatilini geçirmek için Mardin'in Nusaybin ilçesine geldi. Seyfettin Akkuş, eşine, oğullarının Müslüman olduğu için sünnet olmaları gerektiğini anlattı. Çinli eşinin buna olumlu yanıt vermesiyle 2 kardeş için sünnet töreni düzenlendi. Tıngxuan ile Jingkun, Nusaybin'de düzenlenen törenle sünnet edildi. Çocuklarının sünnetinin memleketinde yapmasının anlamlı olduğunu belirten Seyfettin Akkuş, tatil süresince çocuklarının Türk kültürünü öğrenmelerini sağlayacağını söyledi.

Gece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardıGece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardı
Mehmet Tevfik Göksu: Esenler’i deprem riskinden arınmış bir ilçe yapacağızMehmet Tevfik Göksu: Esenler’i deprem riskinden arınmış bir ilçe yapacağız
Bolu Dağı Tüneli'nden 12 günde 1 milyon 9 bin araç geçişiBolu Dağı Tüneli'nden 12 günde 1 milyon 9 bin araç geçişi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi!

Yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti!

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Kayseri'de sular çekilince eski köyün kalıntıları ortaya çıktı

Sular çekilince gün yüzüne çıktı!

17 Ağustos'un ardından Gölcük yeniden doğdu

20 yıl öncesi ve bugün... Kent adeta yeniden doğdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.