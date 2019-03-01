Türk ve dünya müziğinden örnekler CRR'de müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda mart ayında Türk ve dünya müziğinin seçkin örneklerinden oluşan konserler verilecek. İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2 Mart akşamı Erdal Akkaya Berlin Senfoni Oda Orkestrası, 3 Mart akşamı ise Mazhar Alanson CRR Senfoni Orkestrası ile sahne alacak. Emel Sayın, Sadi Hoşses ve Sadettin Öktenay'ın şarkılarıyla 6 Mart'ta hayranlarıyla buluşacak. CRR Tasavvuf Müziği Topluluğunun "Niyaz İlahileri" ile sahne alacağı 7 Mart akşamında, Veysel Dalsaldı, Ender Doğan ve Fatih Koca İstanbul müziğinin örneklerini seslendirecek. "Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları" konserinde, ozan Şeref Taşlıova ve Murat Çobanoğlu'nun eserleri 9 Mart'ta dinleyicilerle buluşacak. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında, 10 Mart'ta 2 kez sahne alacak. Muzaffer Ertürk ise "İstanbul ve Anadolu Türküleri" başlıklı konserle 12 Mart akşamı müzikseverlerle buluşacak. Massimiliano Caldi şefliğinde gerçekleşecek "Çanakkale Haftası" İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) konseri 15 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Topluluğu, Mehmet Güntekin şefliğinde 17 Mart Pazar günü "Arazbarbuselik" başlıklı konserle sanatseverlerle buluşacak. Çetin Işıközlü yönetiminde CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu tarafından Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu 18 Mart'ta seslendirilecek. İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği 19 Mart akşamı "Su Kasidesi Oratoryosu"nu evrensel bir çalışma olarak sanatseverlerle buluşturacak. Hırvat piyanist Maksim Mrvica, "New Silk Road (Yeni İpek Yolu)" albümünün dünya lansmanı kapsamında, Türkiye'de ilk kez 20 Mart'ta CRR’de sahne alacak. Doğumunun 241. yılında Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin yad edileceği konserde, 21 Mart akşamı Bekir Ünlüataer'in solistliğinde "Musikinin Dehası Dede'den Bugüne" başlıklı konser yapılacak. Karagöz oyununu yeniden herkese hitap eden bir sanat haline getirmeyi amaçlayan Alper Eker tarafından yazılan "Hayal Perdesinde Yunus Emre" 22 Mart'ta izleyiciyle buluşacak. İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, 24 Mart'ta hayranlarıyla buluşacak.