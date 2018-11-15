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Türk ve Gürcü iş adamlarına yatırım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 15:01 | Son Güncelleme

Tiflis'te, DEİK ile Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen forumda her iki ülke iş adamlarına yatırım yapmaları çağrısında bulunuldu

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türk iş adamlarına Gürcistan'da, Gürcü iş dünyasına ise Türkiye'de yatırım yapma çağrısında bulundu.

Başkent Tiflis'te, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) heyetinin katılımıyla Gürcistan-Türkiye iş forumu düzenlendi.

DEİK ile Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası taratından düzenlenen forumun açılışına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, DEİK Gürcistan İş Konseyi Başkanı Yardımcısı Serdar Ünsal, Gürcistan Ticaret ve Sanayı Odası Başkanı Nino Çikovani, Türk ve Gürcü iş adamları ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Çikovani Türkiye'nin Gürcistan için en önemli ve büyük ticaret ortağı ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak forumda karşılıklı olarak Türkiye ile Gürcistan'daki iş imkanlarının tanıtılacağını kaydetti.

Büyükelçi Yazgan ise Gürcistan'da Türk ve Gürcü iş dünyasının temsilcileri ile sık sık bir araya geldiğini, Türk devleti olarak iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Yazgan, "Yapmamız gereken, Türk iş adamlarının Gürcistan'da tarım, imalat, bu mobilya olabilir, tarım tabanlı imalat olabilir, hafif sanayi olabilir, inşaat malzemesi olabilir, yatırım yapmalarını sağlamak, bu ortak yatırımlarla üretilecek ürünlerin üçüncü pazarlara Gürcistan'ın bugüne kadar sağlamış olduğu çerçeveler içinde karlı bir biçimde satışını sağlayacak mekanizmaları ve şebekeleri kurmak" değerlendirmesinde bulundu ve herkesi iş birliği yapmaya çağırdı.

Türkiye'nin FETÖ ile mücadele ettiğini, çevresinde Suriye ve Irak'ta yaşanan güvenlik sorunları ve istikrarsızlığa karşı politika geliştirdiğini hatırlatan Yazgan, "Butün bunlara rağmen Türkiye kendi içinde istikrarı ve ekonomik gelişimini sürdürebilmiş bir ülke." yorumunu yaptı.

Türk iş adamlarını Gürcistan'da daha çok yatırım yapma çağrısında bulunan Yazgan, "Gürcistan'ın iki bölgesi işgal altında, Türkiye olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyoruz. Gürcistan toprak bütünlüğü sorunları yaşamasına rağmen yatırım için gayet istikrarlı ve uygun bir ülke." dedi.

Serdar Ünsal ise forumu düzenleyen herkese teşekkür ederek forumun Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik iş birliğinin artırılması yönünde faydalı olacağına inandığını ifade etti.

"Ben eminim ki bu iş birliği artarak devam edecek ve biz DEİK olarak bundan sonra da sayın büyükelçimizin dediği gibi somut adımlar atmak niyetindeyiz. Özelikle dört ana konuda, tarım, turizm, eğitim ve enerji alanlarında beraber ne yapabiliriz onun çabası içindeyiz" ifadelerine yer veren Ünsal, Gürcü iş sektörü ile yakın iş birliği içinde bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gürcistan'ın Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu ifade eden Ünsal, Türkiye'nin ise Gürcistan'ın en büyük ticaret partneri olduğunu hatırlatarak forumun ikili ekonomik ilişkilere büyük bir ivme kazandıracağını söyledi.

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Tiflis'te Gürcistan-Türkiye iş forumu düzenlendi

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