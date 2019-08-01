Türk ve Iraklı yetkililer iki ülke arasındaki su meselesini görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti, Türkiye ile yürütülen su meselesi görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve bu konuda ortak bir anlaşmaya varılabileceğini açıkladı.

Hükümet Enformasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal Adili ile Tarım ve Su Komitesi Başkanı Selam eş-Şemri ve Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu'nun başkanlık ettiği bir heyet başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

İki ülke arasındaki su meselesinin ele alındığı görüşmenin olumlu geçtiği ve iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ortak bir anlaşmaya varılabileceği ifade edildi.

Tarafların görüşmede hidrolojik ve metrolojik veriler ile su rezervleri konusunda bilgi alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Türk tarafının görüşmede, toprak ıslahı, içme suyu ve sanitasyon alanındaki projelerin uygulanması, ekonomi ve ticaret alanlarında iş birliği çerçevesinin genişletilmesi, su yönetimi konusunda Bağdat'ta ortak araştırma merkezinin kurulması gibi bir dizi öneri sunduğu belirtildi.

Eroğlu, iki ülke arasındaki su meselesini ele almak üzere dün Irak'a gelmişti.

