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Türk ve İran ortak yapımı "Mevlana" filmi geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:29 | Son Güncelleme

İranlı yönetmen Hasan Fethi’nin Türkiye ve İran’dan oyuncuların yer alacağı Mevlana’nın hayatını konu alan bir film çekeceği belirtildi.Ferhat Tevhidi ve Hasan Fethi’nin kaleme aldığı Mevlana hakkındaki filmin “Aşk Sarhoşu” adıyla ekrana geleceği belirtilirken, oyuncuların İran ve Türkiye’den olacağı açıklandı.

İranlı yönetmen Hasan Fethi’nin Türkiye ve İran’dan oyuncuların yer alacağı Mevlana’nın hayatını konu alan bir film çekeceği belirtildi.
Ferhat Tevhidi ve Hasan Fethi’nin kaleme aldığı Mevlana hakkındaki filmin “Aşk Sarhoşu” adıyla ekrana geleceği belirtilirken, oyuncuların İran ve Türkiye’den olacağı açıklandı. Mevlana’nın hayatını konu alan “Aşk Sarhoşu” adlı filmin çekimleri Konya’da yapılacak. İran medyasında yer alan habere göre, Şems’i Tebriz’i‘yi İranlı meşhur oyuncu Şahab Hüseyni oynayacak. Mevlana’yı oynayacak isimle birlikte diğer oyuncuların da isimlerinin yakın zamanda duyurulacağı belirtildi.
Son olarak 2016 yılında Hollywood’un Mevlana hakkında film yapacağı ve Mevlana’yı Leonardo DiCaprio’nun, Şems’i Tebriz’i‘yi de Robert John Downey’in oynayacağı duyurulmuş ancak filmin çekimlerine başlanmamıştı.

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