İSTANBUL (AA) - NAZANIN HANSU - Türkiye-İran ortak yapımı "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle" adlı filmin yönetmeni Mihrdad Gaffarzade, başta kendisi olmak üzere İran halkının Türk dizilerine ve İstanbul'a büyük ilgi duyduğunu söyledi. Türkiye-İran ortak yapımı sinema filmi "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle"nin çekimleri İstanbul'da devam ediyor. Yönetmenliğini İranlı Mihrdad Gaffarzade'nin üstlendiği filmin başrollerinde Yusuf Çim, Ali Burak Ceylan, Hazal Türesan, Ayşen İnci, Semra Dinçer, Pejman Bazegi, Efsane Pakru, Çinare Melikzade ve Aytak Nejad yer alıyor. Filmin yapımcıları ise Amir Şahab Razaviyan, Sara Ahmedi ve Mustafa Güneş. AA muhabirine konuşan İranlı yönetmen Gaffarzade, başta kendisi olmak üzere İran halkının Türk dizilerine ve İstanbul'a olan ilgisi sayesinde böyle bir ortak projenin hayata geçirildiğini belirtti. Gaffarzade, "İstanbul bir şehir değil de sanki bir ülke gibi. Burada bir hikâyeyi senaryoya dökmek ve Türk sinema oyuncularıyla bir esere imza atmak istedim. Sanıyorum sinema severler de bu filmin bir an önce çekilip gösterime girmesini arzuluyor." dedi.

"Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle" adlı filmin Türkiye'de ocak ayına kadar gösterime girmesi için çalıştıklarını söyleyen Gaffarzade, birkaç ay sonra da Fecr Film Festivali'nde ya da Nevruz Bayramı'nda İranlılarla buluşmasını istediklerini aktardı. Yönetmen Gaffarzade, çekimleri İstanbul'da süren filmin yaklaşık yüzde 70'lik kısmının Türkiye'de geçtiğini dile getirdi. - "Teklifi büyük bir zevkle kabul ettim" Filmde bir taciri canlandıran İranlı oyuncu Pejman Bazegi ise yaklaşık 8 yıldır Gaffarzade ile sinema projelerinde çalıştığını belirterek, "Bana bu filmde rol teklif ettiğinde başka bir ülkede yabancı oyuncularla birlikte rol alacağım için farklı bir tecrübe olacağını hissettim. Bu yüzden teklifi büyük bir zevkle kabul ettim." diye konuştu. Bazegi, İran'da devrimden önce Türk ve İranlı sinemacıların birlikte çalıştığını, İran'da çok sevilen Cüneyt Arkın'ın da bir dönem ortak yapımlarda rol aldığını hatırlattı. İranlı oyuncu, "Bu filmin özelliği sadece Türkiye'de çekiliyor olması değil, iki ülkeden oyuncuların ve sinemacıların iş birliğiyle yapılması." dedi.

Filmde Hamid Sefayi adlı karakteri canlandırdığını söyleyen Bazegi, rolüyle ilgili şunları anlattı: "Hamid Sefayi, Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de ailesiyle birlikte yeni bir fabrika kurmaya karar veren İranlı bir iş adamı. Kendi fabrikalarını kurmak için bir yer seçiyorlar, ancak satın alma sürecinde sorun yaşıyorlar." Türk filmlerinde ve dizilerinde de rol almak istediğini vurgulayan Bazegi, bu yüzden Türkçenin yanı sıra Türk örf ve âdetlerini öğrenmeye çalıştığını sözlerine ekledi. Azeri şarkıcı Çinare Melikzade ise daha önce İran-Azerbaycan ortak yapımı Voltaj adlı filmde yer aldığını, dolayısıyla "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle"nin İranlı aktörlerle rol aldığı kariyerindeki ikinci film olduğunu aktardı. Melikzade, "Filmde oynadığım Ada karakteri benim kişiliğime oldukça yakın. İranlı oyuncularla çalışmaktan çok memnunum." diye konuştu.

Türk ve İranlı sinemacılar "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle"de buluştu

- Türkiye-İran ortak yapımı "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle" adlı filmin yönetmeni Mihrdad Gaffarzade: "İstanbul bir şehir değil de sanki bir ülke gibi. Burada bir hikâyeyi senaryoya dökmek ve Türk sinema oyuncularıyla bir esere imza atmak istedim" - İranlı s