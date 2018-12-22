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Türk ve İranlılar, 'Yelda Gecesi'nde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 12:27 | Son Güncelleme

İRAN İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanları, Yelda Gecesi'ni Türk dostları ile birlikte Palandöken'de kutladı.

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- İRAN İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanları, Yelda Gecesi'ni Türk dostları ile birlikte Palandöken'de kutladı. Başkonsolos Sajad Soltanzadeh, gecenin adını taşıyan eşi Yelda ile kendisinin doğum günü de olan gecede çifte kutlama yaptıklarını söyledi. Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ı Yelda Gecesi olarak kutlayan İranlılar, Palandöken dağında bir etkinlik düzenledi. İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun ev sahipliği yaptığı gecede şiirler ve şarkılar okundu, Yelda Gecesi'nin önemi anlatıldı. Kış mevsimi olmasına rağmen davetlilere karpuzla birlikte geceye özel hazırlanan çerez, nar, tatlı ve yöresel içecekler ikram edildi. Azeri müzik gruplarının renk kattığı geceye Türk ve İranlı davetliler büyük ilgi gösterdi. Bu gecenin eşi Yelda ile birlikte ayrı bir yeri olduğunu belirten İran Başkonsolosu Sayad Soltanzadeh, "Yelda, geceden elbisesi ve yıldızlardan eteği ile uzun boylu bir meleğin adıdır. Çok eski zamanlardan beri İran ve dünyanın diğer bir çok milleti kış mevsimi başlayınca bazı etkinlikler düzenler. İran ve çevresindeki kültürlerde kış mevsiminin başladığı geceye 'Çille' veya 'Yelda' gecesi adı verilir. Günümüzde İran'da Yelda gecesi şenliği aile fertleri ve akrabaların biraraya gelmesine ve geceyi birlikte kutlamalarına vesile olan bir bahanedir. Bugün benim ve eşimin doğum günü. Bu nedenle çifte kutlama yapıyoruz" dedi.

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