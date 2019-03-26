Türk ve İskoç müzikleri aynı sahnede yankılandı

İSTANBUL (AA) - İskoç müzisyen Paul Dwyer, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu öncülüğünde düzenlenen "Kültürler Arası Yolculuk" konserinde sahne aldı.

Türkiye’de yaşayan sanatçı, Grand Pera Emek Sahnesi'ndeki konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirterek, "İlk defa böyle büyük bir topluluğa hem Türk müziklerini hem de kendi müziklerimi icra edeceğim." dedi.

Yaklaşık 30 senedir Türkiye'de olduğunun altını çizen Dwyer, 4 sene boyunca Anadolu'yu gezdiğini, birçok ezgiyi keşfederek kendini geliştirdiğini aktardı.

Paul Dwyer, konserde farklı kültürleri birleştirdiklerini dile getirerek, "Bu akşamki konsepti çok sevdim. Çünkü bu topraklarda, Türkiye'de büyüdüm. Bu ezgiler artık damarlarımda ama aynı zamanda köklerim İrlanda ve İskoçya. Biz bu konserde kültürleri birleştirdik. Hem bu güzel toprakların ezgileri hem de benim doğduğum yerin havasının koktuğu güzel bir konser olacak inşallah." diye konuştu.

Anadolu'nun köklerine ve daha yöresel noktalara girmek istediğini aktaran sanatçı, şunları kaydetti: