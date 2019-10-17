HABER

Türk ve Kürt gruplar arasında kavga: 9 yaralı

17.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

Lüdenscheid kentinde Türkiye’nin Suriye operasyonunu protesto gösterileri sırasında Kürt ve Türk gruplar arasında çıkan kavgada bir Türk kökenli Alman ağır yaralandı.

Bottrop’ta da beşi polis, sekiz kişi yaralandı.Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Lüdenscheid kentinde Türkiye'nin Suriye topraklarında düzenlediği askeri operasyonu protesto etkinliğinde Türk kökenli bir Alman, sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Polis açıklamasında 50 yaşındaki yaralının hastaneye kaldırıldığı ve akşam saatlerinde ifadesine başvurulabildiği bildirildi. Olayla ilgili açılan soruşturmanın cinayet masası, terör ve siyasi suçlara bakan devlet güvenlik birimi ve Hagen Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Westfaelische Anzeiger gazetesi, YPG yanlısı Kürtlerin gösterisi sırasında Kürtler ve Türkler arasında kavga çıktığını, bıçaklama olayının bu sırada yaşandığını bildirdi.

Bottrop'ta sekiz yaralı

Bottrop kentinde de Kürt ve Türk göstericilerin arasında çıkan kavgada da Çarşamba akşamı sekiz kişi hafif yaralandı. Polis verilerine göre yaklaşık 50 kişilik Kürt göstericinin izinli gösterisi yakınında bir Türk grubun toplandığı, "provokasyon ve taş atma” sonucu kavga çıktığı bildirildi.

Recklinghausen Emniyeti, gösterinin resmen sona ermesi sonrasında her iki grubun daha da kalabalıklaştığını, karşılıklı sataşmalar sonrası olayın büyüdüğünü ve polisin takviye güçlerle müdahalesi sonrasında grupların temasının önlendiği kaydedildi. Olayda beş polis, bir kadın ve iki erkeğin hafif yaralandığı, yaralama suçundan beş kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Pazartesi akşamı da Herne kentinde Kürtlerin protesto gösterisi sırasında Türklere ait bir büfe ve bir kıraathaneye saldırılmış, biri polis beş kişi yaralanmıştı. Polis açıklamasında, her iki saldırıdan önce protestocu gruba yönelik tahrikler olduğu bildirilmişti.

DW,AFP/BK,MY

© Deutsche Welle Türkçe

Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki... Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki...
Batılı ülkelerin silah satışını durdurması Türkiye'yi nasıl etkiler?Batılı ülkelerin silah satışını durdurması Türkiye'yi nasıl etkiler?
ABD'nin A Takımı Türkiye'ye geliyor! Ne talep ediyorlar?ABD'nin A Takımı Türkiye'ye geliyor! Ne talep ediyorlar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Spiegel'in iddiası: Türkiye ile o bilgiler artık paylaşılmıyor

Spiegel'in iddiası: Türkiye ile o bilgiler artık paylaşılmıyor

Batılı ülkelerin silah satışını durdurması Türkiye'yi nasıl etkiler?

Batılı ülkelerin silah satışını durdurması Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin A Takımı Türkiye'ye geliyor! Ne talep ediyorlar?

ABD'nin A Takımı Türkiye'ye geliyor! Ne talep ediyorlar?

Trump'tan Erdoğan'a mektup: Gel anlaşalım!

Trump'tan Erdoğan'a mektup: Gel anlaşalım!

ABD öncülüğündeki koalisyondan skandal YPG/PKK paylaşımı beğenisi

Koalisyondan skandal YPG/PKK 'beğenisi'

Merkel'den şaşırtan destek mesajı! 'Türkiye'nin büyük yük aldığını biliyoruz'

Merkel'den şaşırtan destek mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.