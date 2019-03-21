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"Türk ve Kürt kardeşliği ezelden gelmektedir, ebede kadar da gidecektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 21:08 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bizim Türk ve Kürt kardeşliğimizin önüne set çekmeye hiçbir partinin, hiçbir terör güdümlü partinin hakkı yoktur. Türk ve Kürt kardeşliği ezelden gelmektedir, ebede kadar da gidecektir, bu böyle bilinsin"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bizim Türk ve Kürt kardeşliğimizin önüne set çekmeye hiçbir partinin, hiçbir terör güdümlü partinin hakkı yoktur. Türk ve Kürt kardeşliği ezelden gelmektedir, ebede kadar da gidecektir, bu böyle bilinsin." dedi.

Pakdemirli, Adıyaman'da AK Parti'nin seçim irtibat bürosu ziyaretinde yaptığı konuşmada yerel seçimlerin önemini vurguladı.

Türkiye'nin sürekli olarak istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yerel bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde belediye başkanınızı seçeceksiniz ama bunun dışında da bir vizemiz var. O vizeyi tasdik edeceksiniz. 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeden, milletten ve ülkenin bireyinden vize aldı. O vizenin adı, Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'e kadar bu ülkeyi yönetim vizesiydi. Şimdi, bu vizenin tasdikini istiyoruz. Adıyaman, AK Parti'nin oy deposu ama bu oylarımızı arttırmakla mükellefiz."

Bu seçimde bütün illeri gezdiğini dile getiren Bekir Pakdemirli, illerde AK Parti dışında hiç kimsenin sahada olmadığını gördüğünü söyledi.

- "Türk ve Kürt kardeşliği ebede kadar gidecektir"

Bakan Pakdemirli, kapı kapı dolaştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bize oy vermeyenler belli. Onlara diyoruz ki 'Haydi dostum, haydi arkadaşım, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil, bu, milletin çocukları ve geleceğinin meselesidir.' Bizim Türkiye'de dört tane kırmızı çizgimiz var. Onun dışında kimseyle alıp veremediğimiz yok. Bizim Türk ve Kürt kardeşliğimizin önüne set çekmeye hiçbir partinin, hiçbir terör güdümlü partinin hakkı yoktur. Türk ve Kürt kardeşliği ezelden gelmektedir, ebede kadar da gidecektir, bu böyle bilinsin."

Pakdemirli, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Bu dördü bir arada olduğu sürece biz herkesle aynı masaya otururuz. Her konuyu konuşuruz. Her türlü karşılıklı dertleşiriz. Her probleme de çözüm buluruz. Bu anlamda kimsenin endişesi olmasın ama yanlışlıkla, teröre siyasi tünel kazan partilere, güdümlü partilere, iş birliği yapan partilere oylarımızın bir tanesinin bile gitmemesi gerekiyor." dedi.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından AK Parti Adıyaman gençlik ve kadın kolları üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

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Adıyaman ak parti Bekir Pakdemirli seçim irtibat bürosu tarım ve orman bakanı

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