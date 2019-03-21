Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bizim Türk ve Kürt kardeşliğimizin önüne set çekmeye hiçbir partinin, hiçbir terör güdümlü partinin hakkı yoktur. Türk ve Kürt kardeşliği ezelden gelmektedir, ebede kadar da gidecektir, bu böyle bilinsin." dedi.

Pakdemirli, Adıyaman'da AK Parti'nin seçim irtibat bürosu ziyaretinde yaptığı konuşmada yerel seçimlerin önemini vurguladı.

Türkiye'nin sürekli olarak istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yerel bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde belediye başkanınızı seçeceksiniz ama bunun dışında da bir vizemiz var. O vizeyi tasdik edeceksiniz. 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeden, milletten ve ülkenin bireyinden vize aldı. O vizenin adı, Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'e kadar bu ülkeyi yönetim vizesiydi. Şimdi, bu vizenin tasdikini istiyoruz. Adıyaman, AK Parti'nin oy deposu ama bu oylarımızı arttırmakla mükellefiz."

Bu seçimde bütün illeri gezdiğini dile getiren Bekir Pakdemirli, illerde AK Parti dışında hiç kimsenin sahada olmadığını gördüğünü söyledi.