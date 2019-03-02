SİİRT (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Artık bunu Türkiye'de herkes biliyor ki Türk ve Kürt kardeşliğinin önünde hiç kimse duramaz, hiçbir terör örgütü duramaz." dedi.

Bakan Pakdemirli'nin iştirakiyle Güres Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Lokali'nde gerçekleşen programda, kentin ileri gelen Garisan ailesi üyelerinin AK Parti'ye katılımı gerçekleşti.

Aile üyeleriyle selamlaşan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

"Çok güzel bir bahar sabahında Siirt'e ulaştık. Yolda gelirken baktım. Bu güzel topraklar, Cenab-ı Allah o kadar güzellikler vermiş ki bu topraklara ama bu topraklarda eksik bir şey bırakmamız gerekiyor. Hizmet aşkıyla yanan bir parti var, AK Parti. AK Parti'nin burada, yerelde kazanması lazım ki hizmetlerin devamı için bu şarttır." diyen Pakdemirli, ziyaret ettiği Valilik ve AK Parti İl Başkanlığında projeler üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

- "Arı gibi çalışan bir kadro var"

Tek dertlerinin memlekete hizmet etmek olduğunu dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu: