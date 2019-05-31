Türk ve mülteci aileler, kaynaşma iftarında buluştu

Türkiye'nin milyonlarca göçmene ev sahipliği yaptığını, Göç İdaresinin de Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göstermeye çalıştığını belirten Canata, "Bu kapsamda ilimizde yaşayan öğrencilerimizin Türk arkadaşları ve aileleriyle uyum sağlaması için iftar organize ettik. Mübarek Kadir Gecesi'nde ailelerin kaynaşmasına vesile olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

İnkılap Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin yarısının mülteci çocuklardan oluştuğunu aktaran Canata, şunları kaydetti:

"Bu nedenle etkinlik için İnkılap Ortaokulunu seçtik. Hem yabancı öğrencilerimiz ve aileleri hem de Türk öğrencilerimiz ve ailelerini bir araya getirip, birbirlerini tanımalarını, ön yargıların kırılmasını sağlamaya çalıştık. Onların da insan olduğunu, yardıma, sevgiye muhtaç olduklarını görmemiz gerekiyor. Kaynaşma yılı nedeniyle ilerleyen zamanlarda çok daha geniş kapsamlı etkinlikler yapmayı planlamaktayız."

Ailesiyle birlikte 10 ay önce Afganistan'dan Çorum'a gelen Sultan Abbasi ise Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını söyledi.

Çocuklarının Türkiye'de eğitim görmeye başladığını anlatan Abbasi, "Türk milleti de devleti de çok iyi. Allah razı olsun. İftarı verenlere de teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

