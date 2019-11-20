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Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusundaki 9. ortak devriyesini tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:02 | Son Güncelleme

Fırat’ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA’larla katıldığı 9. ortak kara devriyesi tamamlandı.

Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusundaki 9. ortak devriyesini tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.


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Suriye fıratın doğusu ortak devriye

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