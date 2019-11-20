Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusundaki 9. ortak devriyesini tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.

Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.https://t.co/CxsOrLjEpI#MSB #TSK pic.twitter.com/Xj6SVC3FtZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2019



