HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk ve Rus askerler, Dağlık Karabağ’daki Ortak Gözetim Merkezi’ne ulaştı

Türk ve Rus askerler, Dağlık Karabağ’daki Ortak Gözetim Merkezi’ne ulaştı

30.01.2021 11:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türk ve Rus askerler, Dağlık Karabağ’daki Ortak Gözetim Merkezi’ne ulaştı

Dağlık Karabağ’da Türk-Rus Ortak Merkezi’nin bugün faaliyete başlaması beklenirken, görev alacak Türk askerleri Azerbaycan’a geldi. Öte yandan Rusya tarafı da merkeze subaylarını ve zırhlı araçlarını gönderdi.

Dağlık Karabağ’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz kasım ayı başında varılan ateşkes anlaşmasının ardından 11 Kasım’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı. Anlaşmanın imzalanmasından beri Türk ve Rus heyetleri merkezin kurulumu için ortak çalışma yürütüyordu. Kurulum çalışmalarının tamamlandığı ve Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez, bugünden itibaren faaliyete başlayacak. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayılan açıklamada, merkezde görev yapacak Türk askerlerinin Azerbaycan’a geldiği duyuruldu.

Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi’nde Türkiye tarafından 1 general ve 38 askeri personel görev yapacak.

RUS ASKERLERİ DE ORTAK MERKEZE GÖNDERİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk ve Rus Barışı Barış Gücü subaylarının Azerbaycan’ın Ağdam bölgesinde bulunan Türk-Rus Ortak Merkezi’ne hareket ettiği duyuruldu. Türk ve Rus subaylarının ortak göreve başladıktan sonra Hankendi’deki Rus Barışı Koruma Merkezleri’ni, askeri birliklerin durumunu, merkezi çalışmaların işlevlerini ve icra edilen görevlerin yakından takibi gibi çalışmaları izleyeceği ifade edildi. Aynı zamanda Türk ve Rus tarafının ortak çalışmasında İnsansız Hava Araçları (İHA) ile bölgede denetlemelerde bulunacağı aktarıldı.

f1b9aeca-b997-4649-8c6e-652ec0b18fdc

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Sular ne zaman gelecek? 30 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!Sular ne zaman gelecek? 30 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!
Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Boğaziçi'nde yere serilen Kabe fotoğrafı... İstanbul Valiliği: 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Yere serilen Kabe fotoğrafı tepki çekmişti

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vaka artışında mutasyon etkili olmuş olabilir

Vaka sayısındaki artış korkutmuştu: Flaş mutasyon açıklaması

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti

İnceleme başlatılmıştı: WhatsApp'la ilgili yeni gelişme

Elektrik kesintisi listesi 30 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

30 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Evinin kapısını açtı, hırsızla göz göze geldi

Evinin kapısını açınca göz göze geldi

İSKİ su kesintisi 30 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 30 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.