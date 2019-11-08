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Türk ve Rus askerlerinin katılımı ile 3’üncü kara devriyesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:29 | Son Güncelleme

Suriye’de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerleri ile Fırat’tın doğusunda 3’üncü kez ortak kara devriyesi başladı.Türkiye ve Rusya’nın üçüncü kara devriyesi, Şırnak’ın İdil ilçesi Alakamış köyünün karşısında bulunan Suriye’nin Kahtaniye ve El Malikiye ilçeleri arasında bulunan Dayrunağa bölgesinde başladı.

Suriye’de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerleri ile Fırat’tın doğusunda 3’üncü kez ortak kara devriyesi başladı.
Türkiye ve Rusya’nın üçüncü kara devriyesi, Şırnak’ın İdil ilçesi Alakamış köyünün karşısında bulunan Suriye’nin Kahtaniye ve El Malikiye ilçeleri arasında bulunan Dayrunağa bölgesinde başladı. Türkiye zırhlı birliklerine ait 4 araç, Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü beton duvarlardan açılan kapıdan, Kahtaniye ve El Malikiye ilçelerin arasında bulunan Dayrunağa köyüne geçti. Burada bekleyen Rusya birlikleriyle saat 10.00 sıralarında devriye faaliyetine başladı.
Rus ve Türk askerlerinin üçüncü ortak kara devriyesinin 5-6 saat sürmesi bekleniyor.

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