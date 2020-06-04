HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk ve Rus bilim insanları Covid-19 aşısı için toplandı

Türk ve Rus bilim insanları Covid-19 aşısı için toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 17:04 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, Covid-19 aşısı geliştirme konusunda iş birliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantıyı gerçekleştirdi.

Türk ve Rus bilim insanları Covid-19 aşısı için toplandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rus mevkidaşı Mikhail Murashko arasında salı günü gerçekleştirilen görüşmede, aşı geliştirme ve ilaç üretimi konusunda ortak çalışma kararı alındı. İki ülkenin bilim insanları, videokonferans yöntemiyle ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Rusya Federasyonu Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi (VECTOR) Başkanı ve yetkilileri katıldı. Görüşmede, Covid-19 aşı üretimine ilişkin devam eden bilimsel çalışmalar ele alındı.

FİKİR BİRLİĞİNE VARILDI

Bakan Yardımcısı Meşe, Türkiye’de devam eden Covid-19 aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi ve iş birliğinin artırılmasının önemini vurguladı. Rus tarafı, ülkede devam eden Covid-19 aşı çalışmalarında gelinen nokta ve diğer aşı çalışmaları hakkında iki farklı sunum yaptı.

Görüşmede, TÜSEB ile VECTOR arasında başta aşı çalışmaları olmak üzere sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalanması konusunda fikir birliğine varıldı. Heyetlerin haftaya tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan Türkiye'de TÜSEB ve TÜBİTAK destekli 13 farklı Covid-19 aşı projesi yürütülüyor ve 4 merkezde hayvan deneyleri aşamasına gelindi. Rusya’da ise yakın zamanda klinik çalışmalara başlanacak. İki ülke, bu aşamada çalışmaları birlikte yürütecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Cebinde olmasına rağmen ’yok’ dedi 392 lira ceza yediCebinde olmasına rağmen ’yok’ dedi 392 lira ceza yedi

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

İmamoğlu yorumu! 'Benim adım çıkmış...'

İmamoğlu yorumu! 'Benim adım çıkmış...'

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu

THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Diğer Haberler
3 ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum

3 ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum

Antalya'da karantinaya alınan mahallede gerginlik

Antalya'da karantinaya alınan mahallede gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: Herkes için yeterli sayıda üretilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Maskesi cebinde olmasına rağmen ’yok’ dedi 392 lira ceza yedi

Cebinde olmasına rağmen ’yok’ dedi 392 lira ceza yedi

İstanbul'da tek kişilik bank dönemi başladı

İstanbul'da tek kişilik bank dönemi başladı

Trabzon'da uzman çavuş Hamza Akın evinde intihar etti

Korkunç olay! Uzman çavuş evinde böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.