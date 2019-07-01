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Türk ve Rus Genelkurmay başkanları arasında İdlib görüşmesi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 18:38 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Muhammed KILIÇ/İSTANBUL, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib’de yaşanan son gelişmeler ile Suriye konusunun ele alındığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu."

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