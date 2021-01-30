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Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi’nde görev yapacak Türk askerleri Azerbaycan’da

30.01.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan’ın Ağdam kentinde kurulumu tamamlanan Türk-Rus Ortak Gözetim Merkezi’nde görev alacak Türk askerleri Azerbaycan’a geldi.Dağlık Karabağ’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz Kasım ayı başında varılan ateşkes anlaşmasının ardından 11 Kasım’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

Azerbaycan’ın Ağdam kentinde kurulumu tamamlanan Türk-Rus Ortak Gözetim Merkezi’nde görev alacak Türk askerleri Azerbaycan’a geldi.
Dağlık Karabağ’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz Kasım ayı başında varılan ateşkes anlaşmasının ardından 11 Kasım’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı. Anlaşmanın imzalanmasından beri Türk ve Rus heyetleri merkezin kurulumu için ortak çalışma yürütüyordu. Kurulum çalışmalarının tamamlandığı ve Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez, bugünden itibaren faaliyete başlayacak. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayılan açıklamada, merkezde görev yapacak Türk askerlerinin Azerbaycan’a geldiği duyuruldu.
Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi’nde Türkiye tarafından 1 general ve 38 askeri personel görev yapacak.

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