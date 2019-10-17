Türk ve Rus ressamlardan karma resim sergisi

Beşiktaş Belediyesi ve Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunun işbirliği ile ‘’İstanbul-St. Petersburg Suya Yansıyan Tarih’’ isimli karma resim sergisi Kethüda Hamamı Beşiktaş Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı, faaliyetleri kapsamında hazırlanan "İstanbul-St. Petersburg, Suya Yansıyan Tarih" adlı sergi, düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı. Toplamda 100 eserin bulunacağı sergideki çalışmalar, her iki ülkenin de "Kültür ve Sanat Başkenti" olarak kabul gören İstanbul ve St. Petersburg şehirlerinin karakteristik mimarisini ve panoramik görünümlerini yansıtıyor. Açılış töreninde konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kültür- sanat alanında önemli adımlar attıklarını ifade ederek şunları ifade etti: ‘’Beşiktaş’ta kültür sanatın destekçisiyiz. Herkes kültür sanat faaliyetlerine ulaşabilmelidir. İstanbul’daki başkonsoloslarımızla ve diplomatik misyon temsilcileriyle bir araya geldik. Birlikte kültür sanat için Beşiktaş için neler yapabiliriz üzerine konuştuk. Beşiktaş’ın uluslararası camiada başta kültür sanat olmak üzere birçok alanda tekrar anılması için projelerimizi bir bir hayata geçirmeye başladık.’’

Törende konuşan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov katkı ve desteklerinden ötürü Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a teşekkür ederek Kasım ayının başında St. Petersburg aynı serginin devam edeceğini belirtti. Ayrıca sergiyi ziyaret edenler arasında tarihçi İlber Ortaylı ve Ressam Bedri Baykam da yer aldı. ‘’İstanbul- St. Petersburg Suya Yansıyan Tarih’’ isimli sergi 7 Kasım Perşembe gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.



