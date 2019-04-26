HABER

Türk ve sığınmacı çocuklar bayramı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:12 | Son Güncelleme

Türk ve sığınmacı 6 bin çocuk 23 Nisan'ı oyunlar oynayarak kutladı - UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle: - "Türkiye'yi özel kılan 23 Nisan'dır. Türkiye'den, Suriye'den, İran'dan, Afganistan'dan 6 bine yakın çocuk eğleniyor, oyunlar oynuyor"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, "Türkiye'yi özel kılan 23 Nisan'dır. Türkiye'den, Suriye'den, İran'dan, Afganistan'dan 6 bine yakın çocuk eğleniyor, oyunlar oynuyor." dedi.

Ankara'da Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin (SGDD) UNICEF desteğiyle düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda 6 bin Türk ve sığınmacı çocuğun katıldığı etkinlikle kutlandı.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle, yaptığı konuşmada, her yıl bu etkinliği burada düzenleyen ve bu yıl da 6 bin çocuğun katılımına imkan sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin çocuk bayramını önemsediğinin altını çizen Duamelle, "Türkiye'yi özel kılan şey Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan'dır. Gördüğünüz gibi Türkiye'den, Suriye'den, İran'dan, Afganistan'dan 6 bine yakın çocuk eğleniyor, oyunlar oynuyor." diye konuştu.

Duamelle ayrıca, bu yıl çocuk hakları sözleşmesinin 30. yılının kutlandığını, bu sözleşmenin, çocuk haklarını belirleyen önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner de böyle bir etkinliği Çankaya'da yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramı içtenlikle kutladığını dile getirdi.

AA muhabirine duygularını aktaran Suriyeli Muhammed El Humeydi, savaştan kaçarak 2013'de Türkiye'ye geldiğini ve Türkiye'de keman çalmayı öğrendiğini söyledi. El Humeydi, "Türkiye'ye geldiğimizde 9 yaşındaydım. Önce Hatay'a sonrasında Ankara'ya taşındık.Türkiye'de okula giderken keman çalmayı öğrendim, bu şehirdeki bir koroya katılarak burada Arapça ve Türkçe şarkılar söyleme imkanı buldum." dedi.

Türk ve sığınmacı çocuklar bayramı kutladı

- Türk ve sığınmacı 6 bin çocuk 23 Nisan'ı oyunlar oynayarak kutladı - UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle: - "Türkiye'yi özel kılan 23 Nisan'dır. Türkiye'den, Suriye'den, İran'dan, Afganistan'dan 6 bine yakın çocuk eğleniyor, oyunlar oynuyor"

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu

5 binden fazla Türk ve mülteci çocuğun bayram coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Başramı sığınmacılar

En Çok Okunan Haberler

PSG teklifini hazırladı

PSG teklifini hazırladı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Son dakika! Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

AK Partili Recep Özel'in iddiası gündem yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İçişleri açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.