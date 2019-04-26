Türk ve sığınmacı çocuklar bayramı kutladı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, "Türkiye'yi özel kılan 23 Nisan'dır. Türkiye'den, Suriye'den, İran'dan, Afganistan'dan 6 bine yakın çocuk eğleniyor, oyunlar oynuyor." dedi.

Ankara'da Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin (SGDD) UNICEF desteğiyle düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda 6 bin Türk ve sığınmacı çocuğun katıldığı etkinlikle kutlandı.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle, yaptığı konuşmada, her yıl bu etkinliği burada düzenleyen ve bu yıl da 6 bin çocuğun katılımına imkan sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin çocuk bayramını önemsediğinin altını çizen Duamelle, "Türkiye'yi özel kılan şey Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan'dır. Gördüğünüz gibi Türkiye'den, Suriye'den, İran'dan, Afganistan'dan 6 bine yakın çocuk eğleniyor, oyunlar oynuyor." diye konuştu.

Duamelle ayrıca, bu yıl çocuk hakları sözleşmesinin 30. yılının kutlandığını, bu sözleşmenin, çocuk haklarını belirleyen önemli bir unsur olduğunu ifade etti.