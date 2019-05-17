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Türk ve Suriyeli aileler dostluk sofrasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 22:37 | Son Güncelleme

ÇOGEL Yönetim Kurulu Başkanı Elif Esen: - "Bizler toplum olarak ,millet olarak yüzlerce binlerce yıllardan süzülüp gelen bir yardım kültürünün torunlarıyız. Yetimlerin, öksüzlerin, yoksulların, yolda kalmışların elinden tutmak özümüzde var. Bizler çocuklarımızı geleceğimiz olarak görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk ve Suriyeli aileler "360 Derece Dostluk İftarı"nda bir araya geldi.

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Çocuk ve Gelecek Derneği (ÇOGEL), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İstanbul Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında yürütülen "360 Derece Dostluk" projesi kapsamında, Türk ve Suriyeli aileler iftar çadırında buluştu.

Programa katılan Türk ve Suriyeli çocuklar için Hacivat-Karagöz gölge oyunu sergilendi. Gösterinin ardından çocuklara şeker dağıtıldı.

İftarın ardından konuşan ÇOGEL Yönetim Kurulu Başkanı Elif Esen, proje hakkında bilgi verdi.

Esen, "360 Derece Dostluk" projesinin savaştan kaçarak Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Suriyeli çocuklar ve aileleriyle Türk çocuk ve ailelerin kaynaştırılmasını hedeflediğini belirtti.

Atik Ali İlkokulu'nda, Türk ve Suriyeli öğrencilerin annelerinin yer aldığı "Dostluk Kulübü"nün, projenin başarısını yansıttığını, aileler arasında kalıcı bağlar kurulduğunu aktaran Esen, şunları kaydetti:

"Bizler toplum olarak, millet olarak yüzlerce binlerce yıllardan süzülüp gelen bir yardım kültürünün torunlarıyız. Yetimlerin, öksüzlerin, yoksulların, yolda kalmışların elinden tutmak özümüzde var. Bizler çocuklarımızı geleceğimiz olarak görüyoruz. Derneğimizin isminden de anlaşılacağı gibi, biz 'çocuk' kelimesinin yanına en çok 'gelecek' kelimesini yakıştırıyoruz. Türkiye'nin en çok göçmen ağırlayan ili olan İstanbul'da Suriye'den savaş nedeniyle ülkemize göç etmek mecburiyetinde kalan nüfusun sorunları ve birlikte yaşamın inşası konularına ciddiyetle eğiliyoruz. Projelerimizle dostluk iklimini, arkadaşlığı, komşuluğu kurmak ve güçlendirmek istiyoruz."

Esen, konuşmasını, "Aynı okulda eğitim alan Türk ve Suriyeli çocuklar ile anneleriyle yürüttüğümüz bu projede kültürler arası paylaşımın ve farklılıkların bir toplum için ne kadar değerli bir zenginlik olduğunu gördük. "ifadeleriyle tamamladı.

Konuşmanın ardından müzik grubu sahne aldı.

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ÇOGEL Yönetim Kurulu Başkanı Elif Esen Suriyeli sığınmacılar

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