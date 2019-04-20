Türk ve Suriyeli çocuklar 23 Nisan'ı kutluyor

İSTANBUL (AA) - Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin (SGDD) UNICEF işbirliğiyle 2016'da açtığı İstanbul Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 100 Türk ve Suriyeli çocuk gönüllerince eğlendi ve yeteneklerini sergiledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan etkinlik kapsamında, cumartesi günleri düzenli çalışma yapan SGDD İstanbul Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi Korosu arkadaşlarına konser verdi.

Çocuklar dans gösterileri ve tiyatro gösterimiyle keyifli dakikalar geçirirken, sinema atölyesine katılan çocukların "arkadaşlık ve dostluk" üzerine stop-motion tekniğiyle kendi hikayelerini sinema diline aktardığı kısa filmler de gösterildi.

SGDD tarafından danışmanlık alan sığınmacı ve mülteci çocukların, kil atölyesinde ürettiği heykelcikler ve sanat atölyesinde yaptığı resimler, SGDD İstanbul Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde 1 hafta sergilenecek.