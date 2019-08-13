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Türk ve Suriyeli çocuklar birlikte eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kilis'te kurulan "Bayram Yeri"nde Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğlendi

KİLİS (AA) - Kilis'te bayramlarda geleneksel olarak kurulan "Bayram Yeri"ne gelen Türk ve Suriyeli çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Kentte her bayram Müslümanbey Mahallesi'nde kurulan alana aileleriyle birlikte sabah erken saatte gelmeye başlayan çocuklar, tahtadan yapılmış atlı karınca, dönme dolap ve salıncak ile motor ve ATV'lere bindi.

Vatandaşlardan Zerrin Belinay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu bayram da çocuklarını eğlenmeleri için bayram yerine getirdiğini söyledi.

Kendisinin de çocukluğunda bayram yerinde oynadığını anlatan Belinay, "Bizim çocukluğumuz da burada geçti. Büyüklerimizden gördüklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.

Dönme dolap işleten Orhan Polat ise 60 yıl boyunca babasının bayramlarda dönme dolap kurduğunu, 5 yıldır da bu işi kendisinin yaptığını kaydetti.

İstanbul'da yaşadığını anlatan Polat, "Sırf bu gelenek yaşasın ve hatıralar korunsun diye İstanbul'dan gelip dönme dolabı kurdum. Amacım para kazanmak değil, eski gelenek ve göreneklerimizi canlandırmak. Halkımızdan buralara eski ilgiyi göstermelerini istiyoruz. Kendi çocukluklarını düşünsünler. Büyüklerimiz nasıl buralarda eğlendilerse çocuklarını da getirsinler ve bu kültürü yaşatsınlar." diye konuştu.

Suriyeli 11 yaşındaki Ahmet Abbas, ailesiyle bayramlaşmasının ardından "Bayram Yeri"ne gelerek arkadaşlarıyla zaman geçirdiğini söyledi.

9 yaşındaki Ferdi Kurt da atlı karınca, dönme dolap ve tahta salıncağa bindiğini ve bayramın büyük kısmını burada eğlenerek geçirmeyi düşündüğü dile getirdi.

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