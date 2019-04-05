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Türk ve Suriyeli çocuklar bisiklet turunda buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da Türk ve Suriyeli çocukların spor kültürlerinin güçlenmesi ve duygularının pekişmesi için bisiklet turu etkinliği düzenlendi.Şanlıurfa Kızılay Toplum Merkezi’nin hazırladığı proje kapsamında, Türk ve Suriyeli öğrenciler için bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa’da Türk ve Suriyeli çocukların spor kültürlerinin güçlenmesi ve duygularının pekişmesi için bisiklet turu etkinliği düzenlendi.
Şanlıurfa Kızılay Toplum Merkezi’nin hazırladığı proje kapsamında, Türk ve Suriyeli öğrenciler için bisiklet turu etkinliği düzenlendi. 5 hafta boyunca devam edecek olan etkinliğe, 4-18 yaş grubunda toplam 30 öğrenci katılım sağlayacak. Etkinliğin amacı ise hem bisiklet kültürünü yaymak hem de Suriye’den gelen mültecilere geçmişte kalan olumsuz anıları unutturarak, Türk çocuklarla kaynaşmasını sağlamak.

“Amacımız Türk ve Suriyeli çocukları bir araya getirmektir”
Etkinlikte farklı grup ve kültürleri bir araya getirip kaynaşmasını sağlamak istediklerini belirten Şanlıurfa Toplum Merkezi Proje Yöneticisi Gülbiz Eroğlu, “Suriyeli koruma altındaki kişiler ve Türk vatandaşların işbirliğiyle bisiklet etkinliği düzenleniyor. Etkinliğimiz beş hafta sürecek. Amacımız 4-18 yaş grubu ve farklı kültürlerden gelen grupları bir araya getirmektir. Onların hem spor yapmalarını sağlamak hem de duygularının güçlenmesini sağlamak. Bisiklet topluluğuna teşekkür ediyorum” dedi.
İlk defa bisiklet turuna katıldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu aktaran Mammud Suleyman, “İlk defa bir bisiklet etkinliğine katılıyoruz. Biz bundan dolayı çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Gençlik çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Şanlıurfa Bisiklet Turu Başkanı Mehmet Aslan da, “Şanlıurfa Kızılay Toplum Merkezi’nin hazırladığı bir proje kapsamında, Urfa Bisiklet Topluluğu ve toplum merkezi olarak Türk ve Suriyeli öğrencilerimizle bisiklet etkinliği düzenledik. Etkinliğe 30 öğrencimiz katılım sağlıyor. Amacımız hem bisiklet kültürünü yaymak hem de Suriye’den gelen mültecilerimizin geçmişte kalan olumsuz anıları unutturmaktır. Onlara güzel anılar bırakmaktır. Etkinliğimiz 5 hafta boyunca cuma günü saat 09.30 bisiklet turumuzu yapacağız. Çocukların bu olumsuz psikolojilerini atlatmak için yardımcıları olacağız" diye konuştu.

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