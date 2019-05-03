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Türk ve Suriyeli çocuklar iki dilde birlikte şarkı söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:39 | Son Güncelleme

AVCILAR’da 5 bin 300 öğrenci sayısı Türkiye'deki 66 ilçe merkezinden fazla, Türkiye’nin en kalabalık okulu Leyla Bayram İlkokulu’nda Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşturulan ‘Uyum Korosu’ iki dilden dostluk ve sevgi şarkılarını birlikte söyledi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da 5 bin 300 öğrenci sayısı Türkiye'deki 66 ilçe merkezinden fazla, Türkiye’nin en kalabalık okulu Leyla Bayram İlkokulu’nda Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşturulan ‘Uyum Korosu’ iki dilden dostluk ve sevgi şarkılarını birlikte söyledi. Türkiye’de 25 yıldan bu yana faaliyet gösteren ve 45 ilde şubesi bulunan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), göçün yoğun görüldüğü Yeşilkent Mahallesi’ndeki 800’e yakın sığınmacı veya mülteci çocuğun eğitim gördüğü Leyla Bayram İlkokulu yöneticileri ile işbirliği yaparak ‘Uyum korosu’ oluşturdu. Öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle ikili eğitim verilen okulda korodaki 28 öğrenci sabah ve öğleden sonra olmak üzere arkadaşlarına iki ayrı konser verdi. Spor salonunu her defasında hınca hınç dolduran öğrenciler tribünlerde yer kalmayınca, minik çocuklar saha kenarına oturtuldu. Konserde Türk ve Suriyeli öğrenciler birlikte Türkçe ve Arapça şarkıları bir ağızdan söyledi. Saygı duruşu ardından öğrenciler yine bir ağızdan İstiklal Marşı’nı bir ağızdan okurken, Okul Müdürü İsmail Mustafa Akçay, “Müzik evrensel bir dildir. Koro çalışmasın, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrencilerimiz birbirlerini daha iyi tanıdı” dedi. UNICEF’in de katkıları ile birlikte 3 yıldan bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren SGDD'a bağlı Al Farah İstanbul Çocuk ve Aile Destek Merkezi’nin yöneticisi Selin Altunkaynak Vodina, müzik ve sanatın evrensel olduğunu göz önüne aldıklarını belirterek, şöyle dedi: “Aynı sınıfı paylaşan öğrencilerin ortak paydada buluşması, dostluk kurması ve iki dilde de ortak olan şarkıları öğrenmesini hedefledik. Diğer amacımız; şarkıların okunması ve ezberlenmesi ile dilsel gelişimlerine katkı sağlanması, öğrencilerin kendilerine güvenlerinin arttırılması, üretkenliklerini geliştirmelerine destek olunması ve sosyalleşme süreçlerinin hızlandırılmasıydı. Koro çalışmasıyla farklı kültürlerden çocukların iletişimlerini geliştirmeyi de amaçladık." Tribündeki yerlerinden şarkılara eşlik eden öğrenciler, konser sonunda pistte bir süre öğretmenleri ile birlikte dans ederek, oynadı.

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