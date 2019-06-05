HABER

Türk ve Suriyeli çocukların bayram sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

Kilis'te bayramlarda kurulan "Bayram Yeri"nde Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğlendi

KİLİS (AA) - Kilis'te bayramlarda geleneksel olarak kurulan "Bayram Yeri"ne gelen Türk ve Suriyeli çocuklar eğnceli zaman geçirdi.

Kentte uzun yıllardır her bayram Müslümanbey Mahallesi'nde kurulan alana sabah erken saatte gelmeye başlayan çocuklar, atlı karıncadan dönme dolaba, tahta salıncaktan faytona kadar çok sayıda oyun aletine bindi.

Vatandaş İbrahim Halil Başgüden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu bayram da çocuklarını "Bayram Yeri"ne getirdiğini söyledi.

Dedelerinden kalan geleneği sürdürmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Başgüden, "Bu gelenek bizim atalarımızdan dedelerimizden kalma. Her bayramda çocuklarımızı getirir burada eğlendiririz. Bizim çocukluğumuzda burada geçti, büyüklerimizden burada bunları gördük bizde devam ettiriyoruz. Onlar öldü ama yeni nesillerle bu geleneği devam ettireceğiz." diye konuştu.

10 yaşındaki Kifayet Sıla Demirkoparan, ailesiyle bayramlaşmasının ardından "Bayram Yeri"ne gelerek arkadaşlarıyla zaman geçirmeye çalıştığını söyledi.

9 yaşındaki Muhammet Berat Kurtoğlu, alanda atlı karınca, tahta salıncak gibi birçok oyun aleti olduğunu anlatarak, bayramın büyük kısmını burada eğlenerek geçirdiğini ifade etti.

Suriyeli 11 yaşındaki Remziye Çarmek de alanda Türk arkadaşlarıyla zaman geçirdiklerini ve daha fazla kaynaştıklarını belirtti.

18 yaşındaki Naci Çiloğlu da küçüklüğünden bu yana her bayramı kurulan alanda geçirdiğini şimdi ise eğlenmesi için kardeşlerini buraya getirdiğini anlattı.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Minik Rahime Eda, doğum gününde kazada yaşamını kaybettiMinik Rahime Eda, doğum gününde kazada yaşamını kaybetti
Çukurca'da, bayramda havuz keyfiÇukurca'da, bayramda havuz keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram eğlencesi Kilis Ramazan Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bahçelievler'de sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı!

Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı!

FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde yakalandı

Bayram ziyaretinde yakalandı!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.