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Türk ve Suriyeli gençler yeşil sahada karşılaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 22:41 | Son Güncelleme

Gaziantep'te IOM tarafından "Sosyal Uyum Etkinliği" kapsamında Türk ve Suriyeli gençlerin forma giydiği futbol turnuvası düzenlendi - Final müsabakasında şampiyon olan takıma kupası Gazişehir Gaziantepli futbolcular Sow ile Cihat Çelik tarafından verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından düzenlenen "Sosyal Uyum Etkinliği" kapsamında Türk ve Suriyeli gençlerin forma giydiği futbol turnuvası gerçekleştirildi.

IOM Psiko-Sosyal Destek ekibince kentte yaşayan Türk ve Suriyeli gençleri kaynaştırmak amacıyla futbol turnuvası başlatıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) futbol sahasında düzenlenen turnuvada, 16 takım yaklaşık 2 ay süren turnuvada dostluk maçı yaptı. Turnuvada bugün oynanan final müsabakasında penaltılar sonucunda Türk takımı şampiyon oldu.

- Kupayı Sow verdi

Şampiyon olan takıma Gazişehir Gaziantepli futbolcular Moussa Sow ile Cihat Çelik tarafından, madalya ve kupaları verildi.

Törenin ardından takım oyuncuları ve izleyiciler Sow ile fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
futbol turnuvası Gaziantep Türk ve Suriyeli Uluslararası Göç Örgütü

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