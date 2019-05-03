Türk ve Suriyeli gençler yeşil sahada karşılaştı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından düzenlenen "Sosyal Uyum Etkinliği" kapsamında Türk ve Suriyeli gençlerin forma giydiği futbol turnuvası gerçekleştirildi.

IOM Psiko-Sosyal Destek ekibince kentte yaşayan Türk ve Suriyeli gençleri kaynaştırmak amacıyla futbol turnuvası başlatıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) futbol sahasında düzenlenen turnuvada, 16 takım yaklaşık 2 ay süren turnuvada dostluk maçı yaptı. Turnuvada bugün oynanan final müsabakasında penaltılar sonucunda Türk takımı şampiyon oldu.

- Kupayı Sow verdi

Şampiyon olan takıma Gazişehir Gaziantepli futbolcular Moussa Sow ile Cihat Çelik tarafından, madalya ve kupaları verildi.

Törenin ardından takım oyuncuları ve izleyiciler Sow ile fotoğraf çektirdi.

