HABER

Türk ve Suriyeli gençlerin çektiği fotoğraflar İstanbul’da sergilenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:54 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF Türkiye Temsilciliği ortaklığıyla Türk ve Suriyeli gençlerin çektiği fotoğraflardan oluşan “Gelecek Hayalleri” Fotoğraf Sergisi yarın açılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF Türkiye Temsilciliği ortaklığıyla Türk ve Suriyeli gençlerin çektiği fotoğraflardan oluşan “Gelecek Hayalleri” Fotoğraf Sergisi yarın açılacak. İstanbul Havalimanı’ndaki serginin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF Türkiye Temsilciliği ortaklığıyla Türk ve Suriyeli gençler tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı “Gelecek Hayalleri” sergisinin dördüncüsü İstanbul’da açılıyor.
“Gelecek Hayalleri” Fotoğraf Sergisi’nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla yarın İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Ara Güler Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.
2018 yılında başlatılan ‘Gençlerin Gözünden Projesi’ kapsamında İstanbul, İzmir ve Gaziantep’ten yaşları 11-18 arasında olan 30’u Suriyeli, 30’u Türk toplam 60 gence fotoğraf eğitimi verildi. İran Asıllı Fotoğraf Sanatçısı Reza Deghati ve yerel eğitmenlerden oluşan bir ekip, Türk ve Suriyeli çocukları dört ay boyunca görüntülerle öykü anlatma sanatının incelikleriyle buluşturdu.
Sergi, Gençlerin Gözünden Projesi’ne katılan Türk ve Suriyeli gençlerin fotoğraflarıyla onların düşlerini ve yaşadığı gerçekliklerini yansıtmayı amaçlıyor. Fotoğraf Sergisi, eğitime erişimin ve toplumla kaynaşma fırsatlarının hem gençlerin gündelik yaşamları hem de sığınmacı ve ev sahibi toplumların barış içinde birlikte yaşamaları üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyuyor.

Serginin açılışını Bakan Kasapoğlu yapacak
“Gelecek Düşleri” adını taşıyan serginin İstanbul Havalimanı’ndaki açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, İranlı fotoğraf sanatçısı Reza Deghati ve IGA İstanbul Havaalanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu tarafından yapılacak.
Sergide fotoğrafları sergilenen 60 gence katılım sertifikaları verilecek. Fotoğraflar 20 gün İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Ara Güler Sergi Salonu’nda sergilenecek. Sergi için gelen gençlere birbirleriyle kaynaşmaları için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF tarafından bir program düzenlenecek.

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
Çorlu'da yoğun sisÇorlu'da yoğun sis
Arnavutköy'deki sahte parfüm operasyonu kamerada Arnavutköy'deki sahte parfüm operasyonu kamerada 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı DEAŞ'lı 2 Kosovalı'nın sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kamu atamalarındaki güvenlik soruşturmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Güvenlik soruşturması kalkıyor mu? Flaş gelişme!

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Adana'da yol kenarında üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

Dehşete düşürdü! Böyle bulundu

Varto ve Bulanık belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanlarına gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.