Türk ve Suriyeli Kadınlar Modern Tarımla Avrupa’ya Ulaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi’nde kurulan tarım okulu bünyesindeki Ezogelin Kadın Kooperatifi kursiyerleri hem modern tarım alanında meslek ediniyor, hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı işbirliğinde kurulan tesiste yarısı Suriyeli mülteciler olmak üzere 500 kadın eğitim gördü. Kadınların ürettiği sebze ve meyveler 'freeze-dried' adı verilen dondurarak kurutma teknolojisi sayesinde besin değeri ve lezzeti kaybolmadan Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasına ihraç edilebiliyor.

AB ülkelerine 700 bin liralık ihracat

Kadınlar tarımsal kalkınma için örnek bir model olan kooperatifte ürettikleri kurutmalık, salça, pul biber, turşu, reçel gibi yöreye ait 45 farklı ürünü hem iç piyasaya hem de yurt dışında satarak Almanya başta olmak üzere AB ülkelerine 700 bin liralık ihracat gerçekleştirmeyi başardı.

Kurulan tesis ve Ezogelin Kadın Kooperatifi ile ilgili VOA Türkçe’ye konuşan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz “Bu tesisin içerisinde iki önemli bileşen var. Bunlardan biri olan Tarım Okulu’nda bölgemizdeki çiftçilerimize ve üreticilerimize tarımsal eğitimlerin yanı sıra, toprağın havalandırması, gübre ilaç kullanımı ve traktör kullanımı, markalaşma, pazarlama, e-ticaret ve girişimcilik gibi konularda eğitimler veriyoruz. Bu tesisin ikinci bileşeni olan meyve-sebze işleme tesisinde ise yöreye ait organik tarım ürünlerinin 'freeze-dried' teknolojisiyle işlenerek kurutulmasını sağlayıp, daha sonra hedef pazarlarda hem iç, hem dış piyasaya satışını sağlıyoruz. Bu proje kapsamında bir de kooperatif kurduk. Ezogelin Kadın Kooperatifi adını verdiğimiz projenin yüzde 90’nını kadınlar oluşturmakta’’ dedi.

Kooperatif halklar arası entegrasyonu sağlıyor

Tesiste şu ana kadar 500 kadının eğitim aldığına dikkat çeken Akyılmaz, “Bu merkezin en önemli özelliklerinden bir tanesi de, ülkemize gelen Suriyeli mültecilerin de burada eğitim alarak girişimci olmaları sağlanıyor. Burada hem tarımsal ürünlerin üretimi konusunda eğitim alıyorlar, hem de burada öğrendikleri bilgi ve becerileri kendi arazilerinde ya da iş piyasasında çalışabilecekleri alanlarda kullanabiliyorlar. Dolayısıyla hem Suriyeliler’in tarımsal alanda mesleki eğitim kazanması hem de bulundukları topluma entegrasyonunun sağlanması açısından bu tesis çok önem arz ediyor. Bu tesiste şu ana kadar 500’e yakın kadın eğitim aldı. Proje kapsamında kurmuş olduğumuz tesiste ürettiğimiz ürünlerin ilk ihracatını Avrupa’ya yaptık. Yöresel ürünlerin kurutulmuş hali iç ve dış piyasaya satılmaktadır’’ diye konuştu.

“Kadınların iş hayatında olmaları gerekiyor”

İlk başlarda kooperatife önyargı ile bakıldığını ifade eden kursiyerlerden Pakize Kut “Tüm uyarılara rağmen kooperatife girdim, çalışmaya başladım. İki yıldır çalışıyorum, çok mutluyum. Kadınların çalışarak iş hayatında olmaları gerekiyor. Kadınların ekonomik özgürlüğe ulaşmaları için mutlaka çalışmaları gerekiyor. Erkeklerden beklenen para bir yere kadar götürür ancak. Eşiniz rahatsızlanabilir, çalışamayabilir. Böyle durumlarda kadın evini geçindirebilmeli. Ben burada ilk kazandığım para ile çocuklarıma tatlı aldım. Bu tesiste Suriyeli mülteci kadınlarla birlikte çalışıyoruz. Bu şekilde hem çalışıyor hem de kaynaşıyoruz. İş konusunda da biz onlardan, onlar da bizden yeni şeyler öğreniyoruz’’ diye konuştu.

Eşinden ayrıldıktan sonra ekonomik anlamda zor durumda kaldığını ifade eden kursiyerlerden Tuğba Taşdemir, “Eşimden ayrıldıktan sonra ekonomik nedenlerden dolayı üç çocuğumdan ikisini yanıma alamadım. Burada çalışarak kendi ayaklarımın üzerinde durarak, çocuklarımı yanıma almak istiyorum’’ dedi.

Suriye’den dört yıl önce Türkiye’ye sığınan beş çocuk annesi Halepli Fatma Ahmet El Osman da “Suriye’den bir akrabam aracılığıyla buraya başvurdum. Burada hem modern tarımı öğrenmek hem de para kazanmak için çalışıyorum. Oturduğumuz evin kirası ve diğer ev giderlerinde kocama yardımcı olmak çok güzel. Burada aynı zamanda çok güzel arkadaşlıklar da kuruyoruz. Bize bu fırsatı sunan yetkililere teşekkürler’’ dedi.

Altı çocuk annesi Halepli Humama Kurc ise, “Kocam şu anda hasta ve çalışabilecek durumda değil. Ben de evimin geçimini sağlamak için çalışmam gerektiğini düşünerek bu tesise geldim. Burada çalışarak hem para kazanıyorum hem meslek ediniyorum. Molalarda diğer Türkiyeli kadınlarla kaynaşarak arkadaş ediniyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle görüşlerini ifade etti.

