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Türk ve Suriyelilerden kan kardeşliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.08.2019 09:59 | Son Güncelleme

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına Türk ve Suriyeliler yoğun ilgi gösteriyor.Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü yaz aylarında artan kan ihtiyacını karşılamak için kan bağışı kampanyasını sürdürüyor.

Türk ve Suriyelilerden kan kardeşliği

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına Türk ve Suriyeliler yoğun ilgi gösteriyor.
Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü yaz aylarında artan kan ihtiyacını karşılamak için kan bağışı kampanyasını sürdürüyor. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya Suriyeliler de destek veriyor.
Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz İHA’ya yaptığı açıklamada, Bab-ı Şifa Göçmen Sağlığı Merkezi ile işbirliği ile ikinci kez kan bağışı aldıklarını ifade ederek, “Kan ver hayat kurtar diyerek yola çıktık. Kan bağışçılarının kanını özellikle kendi bölgemizde kullanıyoruz. Yaralı askerlerimize, ameliyatta girecekler ile daha çok kanser hastaları için kullanıyoruz” dedi.

Kızılay ile ilgili yanlış bilinen doğrular
Dr. Esra Yılmaz, Kızılay ile ilgili yanlış bilinen doğrular olduğunu ifade ederek, “Kızılay’da asla ve asla kan parayla satılmaz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Kızılay’a kan bağışında bulunan vatandaşlar Kızılay’a gelerek kan talebinde bulunmuyor. Direk hastane kan talebinde bulunuyor. Doğal olarak ta hiçbir zaman Kızılay para ile kan falan satmıyor. Alınan kanların tamamının testi yapılıyor. Tansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıklar ile ilgili hastaya bilgi vermiyoruz. Hastaneye yönlendiriyoruz. Sadece bulaşıcı hastalıkla geçici, kan yoluyla geçici hastalıklar konusunda bakıyoruz, hastaya bilgi veriyoruz. Hastaneye giderek tahlil yaptırın doktora gidin diye yönlendiriyoruz. Bir kan 3 kişiye kullanılıyor. Sınır bölgesi ve hareketli yer olduğumuz için kan stoklarımızı belirli bir seviyede tutmalıyız. Bunun için çalışıyoruz. Herkesten destek bekliyoruz” dedi.
Bab-ı Şifa Göçmen Sağlığı Merkezi Birim Sorumlusu Reşit Muhtar ise Kızılay Kan Merkezinin talebi nedeniyle kampanyaya destek verdiklerini ifade ederek, “Sağlık İl Müdürlüğüyle görüşerek, Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle kan bağışına destek veriyoruz. Kilis malum olduğu üzere sınır ili olması nedeniyle Suriyeli sığınmacılardan destek istedik. Talebimiz yerini buldu. Bende kan bağışında bulundum. Bir farkındalık oluşturduk. Bundan sonrada devam edeceğiz” diye konuştu.

Türk ve Suriyelilerden kan kardeşliği

Türk ve Suriyelilerden kan kardeşliği

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