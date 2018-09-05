Türk ve Suriyelilere tarım eğitimi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen tarım eğitimi projesi kapsamında Türk ve Suriyeli 75 kişiye eğitim verilmeye başlandı.
FAO ile Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği desteğinde yürütülen projenin başlaması nedeniyle Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Vali Mahmut Demirtaş, törende yaptığı konuşmada, Arap Baharı’nın etkisiyle 2011 yılında başlayan Suriye’deki insanlık dramının, tarihin tanık olduğu en büyük zorunlu göç hareketlerinden birisini beraberinde getirdiğini belirtti.
Türk milletinin sergilediği kardeşlik hukukuyla, Suriyeli misafirlerle aşını, ocağını paylaştığını, onların acılarını dindirmek, yaşamlarını idame ettirmelerine yardımcı olmak amacıyla her alanda pek çok projeyi hep birlikte yürüttüklerini ifade eden Demirtaş, bu projeyle de örtü altı sebze yetiştiriciliği ve sebze-meyve hasadı gibi hassas bir mesleğin teorik ve iş başı eğitimlerini vermek suretiyle Suriyeli misafirlere önemli bir istihdam kapısı araladıklarını kaydetti.
Demirtaş, şunları söyledi:
"Proje kapsamında, 53 Suriyeli misafirimizin dışında 22 Türk vatandaşımızın da kursiyer olarak yer aldığının altını çizmekte fayda görüyorum. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde, Suriyeli misafirlerimizin ülkemizdeki toplumsal hayata uyum sorunlarının ortadan kalkmasına katkı sağlayacağı aşikardır. Yürüttüğümüz çalışmaların, başlattığımız projelerin, düzenlediğimiz tüm bu eğitim faaliyetlerinin temelinde insan onuruna yakışır bir yaşam standardını yakalama arzusu vardır. Amacımız evlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan Suriyeli misafirlerimizin yaşam standartlarını iyileştirmektir. Bakış açımız, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıdır. Kadim medeniyetimizin, köklü devlet geleneğimizin temel düsturu budur. Bu anlayış doğrultusunda hizmet etmek, bizler için büyük bir bahtiyarlıktır."
- Kalifiye tarım işçisi olacaklar
FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da tarım sektörünün ekonomiye büyük katkısı bulunduğunu ve kalifiye eleman ihtiyacı olduğunu belirtti.
Selışık, "Projeyle aslında hem Suriyeli ve talep eden Türk vatandaşların tarımdaki mesleki becerilerini geliştirirken ilerisi için de tarım işçisi olarak çalışacak, kalifiye eleman açığını kapatacak bir topluluk yaratıyoruz." diye konuştu.
Selışık, katılımcıların istihdamını sağlamak için de çiftçi ve üreticilerle katılımcıların bir araya gelecekleri iş fuarı düzenleyeceklerini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören de Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyondan fazla kayıtlı Suriyeli sığınmacı bulunduğunu, Adana'nın da yaklaşık 223 binden fazla Suriyeli sığınmacıyı misafir ettiğini belirtti.
Ülkedeki Suriye sığınmacılara daha rahat yaşam koşulları sağlamak için yoğun çabalar sarf edildiğini ifade eden Güngören, "Suriye ile bitki deseni, iklim benzerliği, ürün çeşitliliği, tarım kültürü açısından büyük benzerlikler göstermekteyiz. Suriyeli sığınmacıların istihdama kazandırılması noktasında tarım sektörünün farklı avantajları bulunmaktadır. Elimizden geldiği ölçekte gerek Adanalıların gerek Suriyeli misafirlerimizin faydasına olabilecek her türlü projeyi desteklemeye çalışıyoruz." dedi.
Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de Suriyeli mültecilerin geçim kaynaklarına erişiminin güçlendirilmesinin yanı sıra Türkiye’deki toplumsal hayata uyum kapasitelerinin de artırılmasını istediklerini belirtti. Tekin, projeye her gün yeni başvurular alındığını bu nedenle kontenjana 50 kişinin eklenmesini öngördüklerini bildirdi.
Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor
Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı
Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti
Tansiyon yüksek! Rusya'dan açıklama geldi
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum