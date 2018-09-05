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Türk ve Suriyelilere tarım eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 13:02 | Son Güncelleme

FAO ile Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen tarım eğitimi projesi kapsamında Türk ve Suriyeli 75 kişiye eğitim verilmeye başlandı - Örtü altı sebze yetiştiriciliği, sebze-meyve hasadı gibi konularda teorik ve iş başı eğitim alacak kursiyerlerin, sertifika almalarının ardından düzenlenecek iş fuarıyla istihdam edilmeleri sağlanacak - Vali Mahmut Demirtaş: - "Amacımız evlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan Suriyeli misafirlerimizin yaşam standartlarını iyileştirmektir"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen tarım eğitimi projesi kapsamında Türk ve Suriyeli 75 kişiye eğitim verilmeye başlandı.

FAO ile Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği desteğinde yürütülen projenin başlaması nedeniyle Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Vali Mahmut Demirtaş, törende yaptığı konuşmada, Arap Baharı’nın etkisiyle 2011 yılında başlayan Suriye’deki insanlık dramının, tarihin tanık olduğu en büyük zorunlu göç hareketlerinden birisini beraberinde getirdiğini belirtti.

Türk milletinin sergilediği kardeşlik hukukuyla, Suriyeli misafirlerle aşını, ocağını paylaştığını, onların acılarını dindirmek, yaşamlarını idame ettirmelerine yardımcı olmak amacıyla her alanda pek çok projeyi hep birlikte yürüttüklerini ifade eden Demirtaş, bu projeyle de örtü altı sebze yetiştiriciliği ve sebze-meyve hasadı gibi hassas bir mesleğin teorik ve iş başı eğitimlerini vermek suretiyle Suriyeli misafirlere önemli bir istihdam kapısı araladıklarını kaydetti.

Demirtaş, şunları söyledi:

"Proje kapsamında, 53 Suriyeli misafirimizin dışında 22 Türk vatandaşımızın da kursiyer olarak yer aldığının altını çizmekte fayda görüyorum. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde, Suriyeli misafirlerimizin ülkemizdeki toplumsal hayata uyum sorunlarının ortadan kalkmasına katkı sağlayacağı aşikardır. Yürüttüğümüz çalışmaların, başlattığımız projelerin, düzenlediğimiz tüm bu eğitim faaliyetlerinin temelinde insan onuruna yakışır bir yaşam standardını yakalama arzusu vardır. Amacımız evlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan Suriyeli misafirlerimizin yaşam standartlarını iyileştirmektir. Bakış açımız, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıdır. Kadim medeniyetimizin, köklü devlet geleneğimizin temel düsturu budur. Bu anlayış doğrultusunda hizmet etmek, bizler için büyük bir bahtiyarlıktır."

- Kalifiye tarım işçisi olacaklar

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da tarım sektörünün ekonomiye büyük katkısı bulunduğunu ve kalifiye eleman ihtiyacı olduğunu belirtti.

Selışık, "Projeyle aslında hem Suriyeli ve talep eden Türk vatandaşların tarımdaki mesleki becerilerini geliştirirken ilerisi için de tarım işçisi olarak çalışacak, kalifiye eleman açığını kapatacak bir topluluk yaratıyoruz." diye konuştu.

Selışık, katılımcıların istihdamını sağlamak için de çiftçi ve üreticilerle katılımcıların bir araya gelecekleri iş fuarı düzenleyeceklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören de Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyondan fazla kayıtlı Suriyeli sığınmacı bulunduğunu, Adana'nın da yaklaşık 223 binden fazla Suriyeli sığınmacıyı misafir ettiğini belirtti.

Ülkedeki Suriye sığınmacılara daha rahat yaşam koşulları sağlamak için yoğun çabalar sarf edildiğini ifade eden Güngören, "Suriye ile bitki deseni, iklim benzerliği, ürün çeşitliliği, tarım kültürü açısından büyük benzerlikler göstermekteyiz. Suriyeli sığınmacıların istihdama kazandırılması noktasında tarım sektörünün farklı avantajları bulunmaktadır. Elimizden geldiği ölçekte gerek Adanalıların gerek Suriyeli misafirlerimizin faydasına olabilecek her türlü projeyi desteklemeye çalışıyoruz." dedi.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de Suriyeli mültecilerin geçim kaynaklarına erişiminin güçlendirilmesinin yanı sıra Türkiye’deki toplumsal hayata uyum kapasitelerinin de artırılmasını istediklerini belirtti. Tekin, projeye her gün yeni başvurular alındığını bu nedenle kontenjana 50 kişinin eklenmesini öngördüklerini bildirdi.

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