Türk ve Suriyelilere tarım eğitimi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen tarım eğitimi projesi kapsamında Türk ve Suriyeli 75 kişiye eğitim verilmeye başlandı. FAO ile Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği desteğinde yürütülen projenin başlaması nedeniyle Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Vali Mahmut Demirtaş, törende yaptığı konuşmada, Arap Baharı’nın etkisiyle 2011 yılında başlayan Suriye’deki insanlık dramının, tarihin tanık olduğu en büyük zorunlu göç hareketlerinden birisini beraberinde getirdiğini belirtti. Türk milletinin sergilediği kardeşlik hukukuyla, Suriyeli misafirlerle aşını, ocağını paylaştığını, onların acılarını dindirmek, yaşamlarını idame ettirmelerine yardımcı olmak amacıyla her alanda pek çok projeyi hep birlikte yürüttüklerini ifade eden Demirtaş, bu projeyle de örtü altı sebze yetiştiriciliği ve sebze-meyve hasadı gibi hassas bir mesleğin teorik ve iş başı eğitimlerini vermek suretiyle Suriyeli misafirlere önemli bir istihdam kapısı araladıklarını kaydetti.

Demirtaş, şunları söyledi: "Proje kapsamında, 53 Suriyeli misafirimizin dışında 22 Türk vatandaşımızın da kursiyer olarak yer aldığının altını çizmekte fayda görüyorum. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde, Suriyeli misafirlerimizin ülkemizdeki toplumsal hayata uyum sorunlarının ortadan kalkmasına katkı sağlayacağı aşikardır. Yürüttüğümüz çalışmaların, başlattığımız projelerin, düzenlediğimiz tüm bu eğitim faaliyetlerinin temelinde insan onuruna yakışır bir yaşam standardını yakalama arzusu vardır. Amacımız evlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan Suriyeli misafirlerimizin yaşam standartlarını iyileştirmektir. Bakış açımız, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıdır. Kadim medeniyetimizin, köklü devlet geleneğimizin temel düsturu budur. Bu anlayış doğrultusunda hizmet etmek, bizler için büyük bir bahtiyarlıktır." - Kalifiye tarım işçisi olacaklar FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da tarım sektörünün ekonomiye büyük katkısı bulunduğunu ve kalifiye eleman ihtiyacı olduğunu belirtti.